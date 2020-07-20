Режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов умер в 86 лет

Об этом сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», – отмечается в сообщении.

Перед этим Боголюбов несколько раз был госпитализирован в больницу. В частности, сын режиссера Оскар Кучера сообщал о госпитализациях Боголюбова, которые были проведены в январе и июне 2020 года.

Александр Боголюбов родился 29 декабря 1934 года в . Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Работал режиссером в Одесской киностудии, студии "Киевнаучфильм", а также "Мульттелефильм". Был режиссером-постановщиком студии художественных фильмов творческого объединения "Экран". Выступил режиссером игровых фильмов "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня" (совместно с В. Чеботаревым) и анимационных фильмов "Бумеранг", "Приключения Незнайки" и "Волшебник Изумрудного города".