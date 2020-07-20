Российский мультфильм «Огонек-огниво» поборется за номинацию Шанхайского кинофестиваля

Список работ-претендентов опубликован на официальном сайте смотра.

Полнометражный российский мультфильм режиссера Константина Щекина вошел в программу основного конкурса 23-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) «Золотой кубок» в разделе анимационных фильмов.

Конкурсная программа кинофестиваля «Золотой кубок» включает разделы полнометражных фильмов, анимационного кино, документальных работ и короткометражек. Помимо российской работы, на награды в разделе анимационных фильмов претендуют еще три ленты из Эстонии, Японии и Китая.

Хотя работы для конкурса отобраны во всех разделах, из-за пандемии коронавируса в этом году награды присуждаться не будут, сообщили на пресс-конференции в оргкомитете кинофестиваля в понедельник. Кроме того, не будет прохода участников по ковровой дорожке, ежегодно предшествовавшего церемонии награждения, да и сама церемония тоже отменена из-за опасности коронавируса.