Гигантское цунами уничтожило четверть населения Британии около 8 тыс. лет назад

Следы волны, затопившей остров в древности, установили археологи, сообщает Geosciences.

Как показали исследования ученых университетов Уорика, Брэдфорда, Уэльса и Сент-Эндрюса, огромная волна затопила почти 7000 квадратных километров от Шотландии до Норфолка примерно в 6200 году до нашей эры. В те времена население Британии состояло из множества небольших охотничьих общин, насчитывая в общей сложности около 50 тысяч человек, проживавших в прибрежных районах, устьях рек и поймах восточного побережья.

Так как люди сильно зависели от морских пищевых ресурсов, они селились у воды, что делало их особенно уязвимыми для цунами. Как установили ученые, гигантская волна поднялась вследствие оползня, произошедшего у западного побережья Норвегии.

Это были времена завершения ледникового периода, климат теплел, запасы замерзшего метана под морским дном превратились в миллионы кубометров газа, что вывело из статичного состояния край континентального шельфа Норвегии. Тяжелые ледники, давившие на материк миллиардами тонн своего веса, растаяли, почва начала подниматься. Но «спусковым крючком» катастрофы стало землетрясение.

Из-за подземного толчка в воду обрушилось более трех тысяч кубометров континентальной породы. Как выяснили ученые, вода достигла Восточной Англии и прилегающих к ней земель, сейчас погруженных под воду в южной части Северного моря. Этот район называют «британской Анлантидой», так как там некогда жили люди, однако уже в древности он был полностью затоплен.

По новым данным, волна поглотила земли современных Восточной Британии, западной Дании, Шетландских островов, Норвегии, Северо-Западной Германии, Оркнейских островов, Фарерских островов, Исландии и Гренландии. В некоторых районах на побережье Шотландии высота волны достигала 20 метров, на Шетландских островах – 30-40 метров. Ученые оценивают количество погибших от цунами примерно в 12 тысяч человек.

После катастрофы численность населения Британии восстанавливалась сотни лет. При этом волна и наводнение разрушили традиционные места охоты и рыбалки, что должно было вызвать войны за передел источников природных ресурсов.

По мнению экспертов, подобная катастрофа может снова повториться, так как глобальное потепление продолжается, на континентальных шельфах снова происходят оползни. Кроме того, не исключены и новые землетрясения в Северном море и в Норвегии – последний раз такие события были зафиксированы в 2012 и 2018 годах.