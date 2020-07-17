Оренбургский ученый установил авторство картины «неизвестного художника» из Эрмитажа

Это сделал старший научный сотрудник НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, к.и.н. Денис Денисов.

«Портрет мальчика из семьи Терликовых» хранится в Эрмитаже с 1946 года. Денисов установил, что автором полотна был другой оренбуржец, академик живописи Иван Кабанов.

В ходе работы над биографической статьей о художнике Иване Кабанове Денисов нашел в отчетах Академии художеств за 1866–1867 годы упоминание о том, что живописец сделал два поясных портрета по заказу почетного гражданина Василия Ивановича Терликова.

Эти сведения дополнило описание Музея купеческого быта, обнаруженное исследователем и подтвердившее авторство картины. Искусствовед в 1923 году отметил, что в коллекции Терликовых «совершенно выдающимся представляется портрет работы Кабанова, где изображен маленький мальчик лет шести; мальчик одет в яркую синюю рубашку и играет с большим пасхальным яйцом, около которого расставлены игрушки».

Оренбургский ученый сообщил о находке в отдел истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Как оказалось, имя Ивана Кабанова малоизвестно не только в России, но и в самом Оренбуржье. Художник родился в деревне Староверовка Бугурусланского уезда, учился в Московском училище живописи и ваяния, в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге, после чего десять лет стажировался в Италии.