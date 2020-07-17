Гиксосы захватили Древний Египет с помощью миграции и демографии, а не завоевания

Исследование ученых опубликовано журналом PLoS ONE, коротко его пересказывает Phys.org.

Международная команда ученых во главе с Крисом Стэнтисом из британского Университета Борнмута провела исследование останков жителей Древнего Египта. В результате ученые выяснили, что гиксосы были не могущественной иностранной армией, захватившей владения фараонов, а мирными мигрантами.

До сих пор историки считали, что гиксосы захватили военным путем часть Древнего Египта в XVIII-XVI веках до н.э. в перио правления XIII-XVII династий фараонов. Гиксосы захватили часть страны и основали собственную XV династию, управлявшую несколькими районами Египта около 1638-1530 годов до н.э.

Стэнтис и его коллеги провели исследование эмали зубов 75 человек, останки которых были похоронены в древней столице гиксосов Телль-эль-Даба в северо-восточной дельте Нила. Ученые сравнили соотношения изотопов стронция с сигнатурами изотопов окружающей среды в Египте и других регионах.

Как выяснилось, большая часть населения была мигрантами, которые родились за пределами Египта и потом переехали в него. Таким образом, «вторжения гиксосов» на самом деле не было, Древний Египет был мультикультурным обществом с большим процентом мигрантов в данном регионе. Постепенно занимая все более важные посты и увеличиваясь численно, гиксосы завладели властью в этом регионе Египта в течение нескольких поколений и без применения насилия, считают ученые.