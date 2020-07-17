Турецкие СМИ обвинили французских археологов в грабительских раскопках в Сирии

Работа проходит под грифом секретности и под защитой курдов, пишет Anadolu.

Турецким журналистам также стало известно о том, что в этой местности находятся около 200 солдат Французского легиона, обеспечивающих безопасность раскопок.

Работы идут под городом Дейр-эз-Зор на востоке страны. Как известно, в древности здесь был расположен ассирийский город Дур-Катлимму, руины которого сохранились до наших дней.

По данным Anadolu, находки отсылают в ящиках на американскую военную базу, которая находится вблизи нефтяного месторождения Аль-Омар. Все данные говорят о разграблении культурного наследия Сирии в интересах высокопоставленных американских чиновников, утверждают турецкие журналисты.

Ранее на раскопках Дур-Катлимму ученые нашли 550 клинописных аккадских и 40 арамейских текстов, принадлежавших канцелярии старшего стража Ашшурбанипала, последнего великого царя Ассирии (669 — 627 гг. до н.э.).