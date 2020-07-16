Статус мечети привлечет в Айя-Софию миллионы людей, надеются власти Турции

Об этом заявил глава Управления по делам религии Турции (Диянет) Али Эрбаш.

Такое заявление турецкий чиновник сделал после того, как Диянет и Министерство культуры и туризма Турции подписали протокол, по которому собор Святой Софии (Айя-София) будет охраняться в статусе объекта всемирного наследия и после превращения в мечеть.

Как заявил глава минкультуры Мехмет Нури Эрсой, в соответствии с протоколом мечеть будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами «Реставрационные работы в здании будут ускорены», – сказал Эрсой.

В свою очередь, глава Диянета заявил, что власти страны рассчитывают на многократное увеличение числа посетителей Айя-Софии. «Айя-София - это наследие, которое служит всему человечеству, это один из лучших исторических и культурных памятников, и нам выпало его хранить. Верю, что число посетителей Софии увеличится, как для молитвы, так и для посещения, возрастет до миллионов», – сказал турецкий чиновник.