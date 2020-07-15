Найден курган с «галопирующими» лошадьми, ритуально убитыми около 4000 лет назад

Статья опубликована в журнале Archaeological Science: Reports.

В ходе раскопок в Новоильиновских курганах были найдены останки лошадей, которые говорят о том, что они использовались для езды верхом и были убиты ритуально. Открытие указывает, что освоение верховой езды в регионе началось намного древнее, чем около X века до нашей эры, как предполагалось ранее.

Приручение лошадей является одним из ключевых событий истории Старого света, так как благодаря ему человечество стало в несколько раз более мобильным. Конные гонцы позволили древним государствам управлять большой территорией из единого центра, наличие в войске кавалерии давало перед пешими армиями решающее преимущество.

В районе обширных равнин, подобных территории современных Украины, юго-западной России и Казахстана, значение лошадей было еще более высоким, так как преодолеть огромные пустые пространства пешком было практически невозможно. Массовое разведение коней создало кочевую культуру, которая сформировала весь облик исторического региона. Поэтому историкам, антропологам и археологам крайне важно установить точное время приручения лошадей.

Игорь Чечушков из Южно-уральского государственного университета, а также его коллеги из России и Казахстана проанализировали находки в пятом кургане Новоильиновского захоронения в Костанайской области. В настоящее время курган имеет 18 метров в диаметре и два метра в высоту, хотя во время основания был гораздо выше. В нем находятся две могилы с останками людей, вокруг которых находятся ритуальные ямы, предметы Петровской культуры и два лошадиных скелета, лежащих друг на друге. Как показал радиоуглеродный анализ, захоронение было сделано около 1900-1700 годов до нашей эры, в эпоху бронзового века.

Обе лошади были убиты аккуратным ударом, нанесенным тяжелым предметом в лоб между глаз, что говорит об их доверии человеку и отсутствии попыток бежать. На их скелетах не было найдено патологий вследствие тяжелой работы, при этом износ зубов и деформации костей морды говорят о ношении уздечки, никогда не применявшейся для запрягания в колесницу.

Кроме того, животные были убиты и захоронены ритуально, их ноги отрезаны и положены так, чтобы изображать быстрый галоп. Это позволило ученым сделать вывод, что лошади использовались для езды верхом, говорится в исследовании.