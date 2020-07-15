Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в двух форматах

Смотр состоится в Москве, сообщила пресс-служба фестиваля во вторник.

Мероприятия фестиваля будут идти в кинозалах с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и на онлайн-платформе. В связи со снятием ограничений на работу кинотеатров в Москве Beat Film Festival объявляет новые даты, говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 1 по 14 августа в офлайн в кинозалах столицы и онлайн на платформе «Кинопоиск HD», являющейся стратегическим партнером смотра, отмечается в пресс-службе.

В числе премьер будет показан фильм о стрит-арт-художнике «В погоне за Бэнкси», ленты об американском писателе «Говорит Трумен Капоте», о нью-йоркском фотографе «Марта Купер: история о граффити» и другие.

Образовательная программа фестиваля включает ряд дискуссий, в числе которых паблик-ток на тему премьеры «В погоне за Бэнкси» с участием директора Мультимедиа Арт Музея Ольги Свибловой, разговор о документации стрит-арта к премьере «Марта Купер: история о граффити», паблик-ток к премьере «Говорит Трумен Капоте» с критиком Анной Наринской и другие мероприятия.