В ярмарке Cosmoscow примут участие более 50 российских галерей

Об этом сообщает пресс-служба мероприятия во вторник.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow в этом году традиционно пройдет в Гостином дворе с 11 по 13 сентября. Свое участие в смотре впервые подтвердила известная французская галерея Perrotin, говорится в сообщении.

«Cosmoscow 2020 не только пройдет в привычном масштабе, но и предложит посетителям новые проекты, которые мы объявим в августе», – цитирует директора ярмарки Маргариту Пушкину пресс-служба.

На смотре, кроме более 50 российских галерей, впервые станет участником известная галерея Perrotin, которая была основана известным во всем мире французским арт-дилером Эммануэлем Перротаном.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow объединяет коллекционеров, художников и галеристов со всего мира. Ее главной целью называется развитие российского арт-рынка и интеграция российских художников в международный контекст.