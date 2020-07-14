При расширении метро в Афинах нашли тысячи античных артефактов

Находок оказалось столько, что они не поместятся на одной станции метро, сообщает Greek Reporter.

В ходе работ по расширению действующей ветки метро греческие археологи нашли остатки древнего акведука, а также тысячи других артефактов эллинистической и римской эпох. Работы ведутся участке метро между , Афинами и Пиреем.

В частности, археологи обнаружили подземные колодцы и каменный пол эпохи классического эллинизма, а также множество различных сосудов, скульптур и предметов быта, в том числе сделанных из дерева. Самой ценной из находок ученые считают деревянную статую Гермеса эпохи эллинизма, найденную на дне древнего колодца.

Копии и изображения всех артефактов будут выставлены на станции метро «Муниципальный театр» в Пирее, которая еще строится. В экспозицию войдут не все из найденных артефактов, так как их количество измеряется тысячами, говорится в сообщении.