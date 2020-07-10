В Москве открылась выставка к 75-летию Нюрнбергского трибунала

Экспозиция работает в Музее современной истории России.

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отметил в ходе церемонии открытия, что все признающие итоги этого процесса ответственны за то, чтобы не допустить повторение преступлений нацизма.

«Приговор Нюрнбергского трибунала вызвал огромную реакцию в мире, и тогда многим, я бы сказал, подавляющему большинству, казалось, что нацизм мертв и никогда не сможет возродиться. К сожалению, мы видим, что это не так, и мы имеем право говорить, что Нюрнбергский трибунал не был эпилогом, а лишь тревожным набатом ко всем будущим поколениям. Все, кто признает решения Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы эти преступления нацизма никогда не повторились», – сказал Нарышкин журналистам по завершении осмотра экспозиции.

Доказательства нацистских преступлений начали собираться СССР еще в разгар войны, напомнил Нарышкин. По его словам, требование о публичном и открытом международном суде над нацистами было твердой позицией советского руководства, подчеркнул он.

Экспозиция представляет более тысячи уникальных экспонатов, как подлинных, так и представленных в виде мультимедийных программ. Среди них личные вещи жертв нацизма и участников Нюрнбергского процесса, архивная хроника и исторические документы, раскрывающие историческое значение суда. В экспозиции также представлены зарисовки, сделанные художниками в зале заседаний трибунала.