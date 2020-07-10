Музей Родена в Париже продаст копии его работ, чтобы покрыть убытки от карантина

Об этом сообщает France 24.

Таким способом Музей Родена в Париже решил поправить свое финансовое положение, пошатнувшееся во время карантина. Самофинансируемый музей имеет право продавать ограниченные тиражи копий шедевров французского скульптора, утвержденное самим Роденом.

Ежегодно музей вправе продавать до 12 копий избранных скульптур. Их бронзовые отливки создаются в специальных мастерских под контролем музейных профессионалов и продаются художественным галереям, другим музеям и частным коллекционерам.

Ранее продажи носили нерегулярный характер, однако в связи с потерями от карантина, которые оценили в €3 млн, музей намерен сделать продажу бронзовых копий регулярным источником дохода.

В этом году музей уже продал тиражи копий «Мыслителя» и «Граждан Кале». По расчетам музея, ежегодный доход от продажи копий должен составить не менее чем в €3 млн – четверть всего бюджета музея.