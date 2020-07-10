Музей архитектуры им. Щусева проводит с проектом SAMPLE благотворительный аукцион

Аукцион МУАР × SAMPLE организован в поддержку Музея архитектуры им. А.В. Щусева. В рамках акции собрали 25 лотов от независимых архитекторов и бюро.

На аукционе представлена графика, архитектурные фотографии, гипсовые скульптуры и предметы интерьера российских героев мира архитектуры и дизайна. Стартовые цены начинаются от 3 тысяч рублей. Все вырученные от продажи лотов средства пойдут на поддержание уставной деятельности Музея архитектуры.

В аукционе принимают участие: Сергей Кузнецов (главный архитектор Москвы), Гарри Нуриев (бюро Crosby Studios), Сергей Чобан (бюро SPEECH), Максим Атаянц (архитектурная мастерская Максима Атаянца), Юрий Аввакумов (бюро Agitarch), Наринэ Тютчева (бюро «Рождественка», проект «Ре-Школа»), Александр Балабин (компания «Северин Проект»), Сергей Надточий (бюро «Атриум»), Сергей Неботов, Сергей Аксенов, Анастасия Грицкова и Михаил Мартьянов (бюро «Новое»), Олег Манов (мастерская FUTURA-ARCHITECTS), Александра Гинева и Александр Добровский (бюро «Мастерская Б»), Артем Укропов, Кирилл Губернаторов и Дарья Листопад (бюро Megabudka), Анна Дельгядо и Александра Янкевич (Архитектурное бюро 11), Иван Петрунин (бюро «Арх.Объем»), Артем Китаев (бюро «КОСМОС»), Михаил Бейлин (бюро «CITIZENSTUDIO / Горожане»), Александр Рябский (бюро FAS(t)), Станислав Субботин и Дарья Кириллова (бюро Ad Hoc Architecture), Наталья Масталерж и Ната Татунашвили (бюро Nowadays), Дмитрий Логинов и компания Yachtline, Андрей Боков (вице-президент Международной академии архитектуры, президент Союза архитекторов России (2008–2016)), Александра Фалиштынская (компания the.DOT.home), фотограф Евгения Кильпеляйнен, Тотан Кузембаев (архитектурная мастерская Тотана Кузембаева), Дмитрий Буш и Сергей Чуклов (ПИ «Арена»).