В выборгском парке Монрепо восстановили источник «Нарцисс»

Об этом рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Главная проблема источника заключалась в том, что в его каптажном колодце возникли крупные трещины, в которые вода уходила, не поднимаясь до отверстия в пасти маскарона Льва. Проблемы с источником начались еще в 1960-е годы, говорится в сообщении.

В настоящее время идет восстановление несущих строительных конструкций павильона, после этого начнется реставрация ограждающих металлических конструкций, а также благоустройство территории вокруг, сообщили специалисты.

По словам специалиста по парковой реставрации и одного из авторов проекта реставрации Алексея Лодыгина, вода приходит в источник через тектонические трещины в граните.

«Излив находится примерно на глубине одного метра от поверхности земли. Дополнительный объем здесь создают воды с района Китай, который является своего рода аккумулятором влаги, так как туда стекает вода с возвышенных территорий», – пояснил он. Именно поэтому при восстановлении дренажных канав Китая, чтобы вода немного задерживалась, их сделали почти с горизонтальным уклоном. Кроме того, там высадили влаголюбивые растения.

Работы по восстановлению источника должны ориентировочно закончиться в середине октября.