В Петербурге появится общественно-деловое пространство Почтовый квартал

Пространство откроют в Адмиралтейском районе, сообщили в пресс-службе Смольного.

Детали проекта обсудили губернатор Александр Беглов и председатель правления АО «Почта России» Максим Акимов. По плану, Почтовый квартал будет находиться между Исаакиевским собором и Новой Голландией.

В этом квартале сегодня находится петербургский Главпочтамт, а также Дворец культуры работников связи и дом-усадьба Ломоносова.

По словам Беглова, многие здания внутри квартала обветшали, как и инженерные сети, поэтому для обустройства квартала потребуется ремонт. Однако благодаря этому будет выполнена важнейшая задача для города – историческим зданиям подарят новую жизнь, отметил губернатор.

Благодаря развитию делового центра и общественных пространств рентабельность недвижимости в этом районе повысится, также увеличатся налоговые поступления в городской бюджет, полагает губернатор.

В свою очередь Акимов сообщил, что на территории квартала будет создан офисный центр, музейное пространство, арт-галерея, центр современного искусства и концертный зал.