В строительном грунте нашли надгробие петербургской купчихи, умершей в 1841 году

Плита была найдена за границами участка застройки, пишет «Фонтанка».

Надмогильную плиту нашли в ходе строительства жилищного комплекса на улице Новолитовской Выборгского района Петербурга. Как следует из надписи на камне, надгробие принадлежало известной купеческой семье, представители которой были захоронены на Митрофаньевском кладбище.

Петербургская купеческая вдова Агафья Савишна Дурдина умерла в 1841 году, говорится в надписи. Династия Дурдиных была известна в основном производством пива, водки и других напитков в Рыбинске и Петербурге.

Самый известный представитель фамилии, Иван Алексеевич Дурдин, проживал в собственных домах на Петергофском проспекте и Обводном канале. Пик его деятельности пришелся на вторую половину XIX века.

Вероятно, плиту завезли со строительным грунтом, который был взят на уничтоженной части Митрофаньевского кладбища. В годы советской власти кладбище уничтожалось, сейчас оно входит в реестр объектов культурного наследия.