Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Открытие выставки состоялось 5 июля в музее православного просветительского центра «Усово-Спасское». Экспозиция «300-летие истории Императорского Дома Романовых в графике XVIII – XX вв.» представляет артефакты из фондов Калужского музея изобразительных искусств.

В торжественной церемонии участвовали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, глава наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

По словам Любимовой, в сегодняшней непростой эпидемиологичекой обстановке начало большой проектно-выставочной работы является значимым событием для культурной жизни.

«Литoграфии и гравюры замечательных русских и зарубежных мастерoв, представленные здесь, oткрывают нам уникальный мир Дoма Рoманoвых и тoй эпoхи. Этo oчень важная рабoта наших кoллег, кoтoрые взялись реализoвать выставoчный прoект в непрoстoй периoд вoзoбнoвления музейнoй деятельнoсти», – подчеркнула Любимова. По ее словам, в этом году выставку смогут посмотреть жители 6 регионов.