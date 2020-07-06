Художник Сергей Заграевский внезапно умер на 56-м году жизни

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Профессионального союза художников России.

Художник, член Российской академии художеств Сергей Заграевский умер в кругу семьи, говорится в сообщении. Дата и место прощания будут названы поднее.

Сергей Вольфгангович Заграевский родился в 1964 году, начав заниматься живописью с самого раннего детства. Провел десятки своих выставок, участвовал в групповых экспозициях.

Работы Заграевского находятся во множестве музеев, а также частных коллекций как в России, так и за рубежом.

Заграевский стал учредителем и главным редактором справочника «Единый художественный рейтинг». Кроме того, был академиком Российской академии художеств, заслуженным работником культуры. Награжден Почетной грамотой президента РФ.