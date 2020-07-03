В Казахстане найдена плита с посланием от вождя древнего государства Кангюй

О находке артефакта рассказывает издание «МИР 24».

На глиняной плите возрастом около двух тысяч лет сохранился текст послания, содержащий семь строк и 218 знаков на арамейском алфавите. Керамический кирпич был найден при раскопках городища Культобе, он был вложен в стену и появился на свет при обрушении ее части.

Послание относится к эпохе государства Кангюй и датируется I веком нашей эры. В результате расшифровки текста ученые выяснили, что в послании идет речь о создании города лидером армии Чач по имени Сападани, пришедшим создать этот город на землях «людей садов» и на землях «людей шатров», то есть кочевников.

На табличке перечисляются правители политических центров того времени – Самарканда, Бухары, Кеша, Чача. Также написано и про сокровища, ставшие собственностью основателя города.

«Эти кирпичи здесь изгoтoвлялись, видимo, для тoгo, чтoбы пo гoрoдам гoсударства Кангюй вставлять их в какие-тo привратные участки. Чтoбы челoвек, пришедший в гoрoд, мoг прoчитать, чтo за гoрoд, кoму принадлежит», – отметил старший научный сотрудник отдела археологии Туркестанского областного историко-краеведческого музея Андрей Донец.

«Государство Кангюй было полиэтничным, в его состав входили несколько мощных этносов. В том числе поздние саки, сарматы, сюнну и собственно кангюйцы», – рассказал журналистам профессор Южно-Казахстанского государственного педагогического университета Александр Подушкин.

В период расцвета государство Кангюй подчинило часть современной Центральной Азии, Хорезм, Бухару, соседствовало с Китаем и контролировало часть Великого Шелкового пути на территории от Ферганы до Приаралья. Руины городов этого государства хорошо сохранились в Кызылординской области Казахстана, их относят к Джетыасарской культуре. После расшифровки письмен они войдут в экспозицию Национального государственного музея Казахстана.