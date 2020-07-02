Соррентино снял комедийную короткометражку о самоизоляции Папы Римского с Елизаветой II

Об этом сообщает итальянский портал о кино movieplayer.it.

Известный итальянский режиссер Паоло Соррентино снял для платной интернет-платформы Netflix короткометражный фильм, в котором обыграл сюжет о пандемии с участием главы Римско-католической церкви и королевы Великобритании.

Оба персонажа представлены в фильме сувенирными фигурками, ведущими шутливый диалог. По сюжету, 94-летняя королева внезапно оказалась заблокирована в Риме из-за объявленного карантина. В самоизоляцию она попала вместе с 83-летним Папой Франциском.

Соррентино решил предположить, о чем два высокопоставленных лица могли бы разговаривать и как коротать время в ожидании снятия карантина.

Всего в проекте для Netflix участвовали 17 режиссеров, в том числе чилийский режиссер Пабло Ларриан, шотландец Дэвид Маккензи и американка Кристен Стюарт. Всем участникам проекта было предложено снять короткометражку в условиях карантина и самоизоляции – без профессиональных команд, с помощью подручных средств.