Массивные укрепления возрастом в тысячу лет найдены в польском городе Познань

Открытие может доказать столичный статус города в Средневековье, пишет The First News.

Польские археологи провели раскопки на площадке в Познани, которая была отведена под строительство многоквартирного дома. Ученые нашли мощные оборонительные стены, которые были построены из дерева, песка и камня.

Толщина укреплений составляла 40 метров, высота – 12 метров. Таким образом, это самые большие оборонительные сооружения, когда-либо найденные в Польше.

Монументальность укреплений вызвала у археологов версию о том, что именно Познань, а не Гнезно, была первой столицей Польши. Укрепления датированы X веком и были обнаружены на глубине семь метров в районе Острув-Тумски.

Датировать стены помогли современные методы дендрохронологического датирования и фотограмметрии. Как показал анализ, стены были возведены между 968 и 1000 годами нашей эры.

«Этот раннесредневековый город действительно был стратегическим центром и столицей Мешко I в Польше после крещения», – считает руководитель раскопок Антон Смолински.