Онлайн-проекты Дома Поленова собрали более 50 тысяч участников

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В рамках онлайн-акций в период вынужденных ограничений сотрудники Дома Поленова провели в общей сложности 35 информационно-просветительских и образовательных мероприятий. В их числе были вебинары, онлайн-лекции и творческие встречи.

Мероприятия учреждения были посвящены актуальным вопросам развития и сохранению народного творчества. Кроме того, участники ознакомились с методикой организации мероприятий в условиях пандемии.

В новом формате были представлены такие проекты, как Всероссийский конкурс исполнителей народной песни, Всероссийская отчетно-проектная сессия по полевым фольклорным исследованиям и XIII Мастерская русского танца. Также обновилась в онлайн первая часть 25-й юбилейной конференции «Славянская традиционная культура и современный мир».

Участниками цикла учебных мероприятий «На песенной передовой», посвященных 75-летию Победы, стали более 2 тысяч пользователей социальных сетей. Лекции в рамках проекта Folk Zoom просмотрели более 15 тысяч интернет-пользователей.