СК РФ начал расследование уничтожения сакрального комплекса в Ленобласти

Об этом сообщает «Российская газета».

Следователи начали изучение ситуации с мегалитическим комплексом на берегу Суходольского озера у деревни Ольховка Приозерского района. Ранее здесь был уничтожен уникальный культовый камень, а также разрушена группа камней, представляющая историческую ценность.

Комплекс в Ольховке привлек внимание ученых еще в 1917 году, когда деревня носила название Лапинлахти. В ходе исследований в 1930-е и 1980-е годы ученые обнаружили десятки камней-чашечников, игравших в древности роль жертвенников, и несколько культовых насыпей.

Несмотря на то, что памятник был взят под охрану государства, скупившие землю в этих местах под строительство коттеджей застройщики начали варварское уничтожение памятника. Обнаружив это, защитники древностей начали привлекать внимание СМИ к проблеме.

Хотя памятник уже частично уничтожен, эксперты надеются, что вмешательство правоохранителей поможет сохранить оставшееся. По мнению ученых, углубленное исследование мегалитического комплекса может открыть науке новые сведения о прошлом этих мест.