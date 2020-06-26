Ученые воссоздали лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад

О работе шведского археолога сообщает The History blog .

Археолог и скульптор Оскар Нильссон по просьбе музея города Мотала провел лицевую реконструкцию черепа, найденного в неолитическом погребении недалеко от города.

Неолитический памятник Каналъюрден был обнаружен и изучен археологами в 2009–2014 годах. В эпоху раннего неолита, около 7–8 тысяч лет назад, в этом месте было озеро меньше метра глубиной, окруженное тростниковым болотом.

Обитатели этих мест сделали на дне озера площадку из плотно уложенных камней, на которой, вероятно, было воздвигнуто некое строение. Археологи нашли на этом месте останки людей, животных и различные предметы, в том числе орудия из камня, кости и рога, наконечники гарпунов и копий.

В числе останков были найдены кости не менее девяти взрослых людей и скелет новорожденного ребенка. Кроме того, были найдены кости медведей, кабанов, оленей, барсуков, косуль и лосей.

Ученые отметили, что найденные черепа взрослых людей были лишены нижней челюсти, хотя у черепов животных челюсти сохранились. На семи черепах остались следы травм тупым предметом, у четырех – мелкие зажившие травмы верхней части черепа, у двух – множественные смертельные раны на затылке. На некоторых человеческих костях остались следы острого орудия, возможно, посмертные, что может говорить о каннибализме. Похожие следы остались и на костях животных.

Два черепа были насажены на деревянные шесты длиной около полуметра. При раскопках также были найдены несколько сотен деревянных шестов, которые составляли ограду. Как считает директор проекта Kanaljorden шведского фонда культурного наследия Фредрик Халльгрен, данное место было сакральным центром, а найденные в нем люди и животные составляют общий символический ряд.

Оскар Нильссон выбрал для реконструкции один из двух черепов, насаженных на шесты. Обладатель черепа, которому ученые дали имя Людвиг, был, как показывает анализ ДНК, светлокожим голубоглазым мужчиной около 50 лет, развитого телосложения. Нильссон сделал компьютерную томографию черепа и напечатал 3D-копию, которую использовал как основу для реконструкции мышечных тканей. Размеры отсутствующей нижней челюсти он рассчитал по пропорциям черепа.

ДНК женского черепа, который будет реконструирован в следующем году, указывает на то, что его обладатель – блондинка с более темной кожей. Это говорит о генетически сложной картине в Скандинавии тех времен, отмечают ученые.