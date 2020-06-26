В Турции начали восстанавливать античный римский театр и стадион

История города Айзаной насчитывает около 5000 лет, пишет турецкое агентство Anadolu.

На месте археологических раскопок находится один из наиболее хорошо сохранившихся храмов в Анатолии, посвященный главному олимпийскому богу Зевсу. Получив название «Второй Эфес», этот объект вошел в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.

Министерство культуры и туризма Турции подписало с бизнесменом из Кютахьи Ризой Гуралом спонсорский протокол о восстановлении римского театра вместимостью 20 000 человек и древнего стадиона вместимостью 13 500 человек. «Мы начали работать при поддержке губернатора Кютахьи. Проект рассчитан на шесть лет, мы стремимся сделать это место таким, каким оно было в древние времена, чтобы привлечь больше туристов в регион», – пояснили в министерстве.

Архитектор проекта Ялин Пеквар отметил, что стихийные бедствия, землетрясения и оползни, повредили древний театр и стадион. Расположенный в 57 километрах (35 милях) от центра города Кютахья, древний город пережил свой золотой век во втором и третьем веках нашей эры и в византийскую эпоху стал центром епископства.

Недавние раскопки вокруг Храма Зевса указывают на существование нескольких этапов истории города, начиная с 3000 г. до н.э. В 133 г. до н.э. он был захвачен Римской империей. В 1824 году европейские путешественники заново открыли древний город.