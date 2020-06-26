Доступ на курган Вещего Олега в Старой Ладоге будет закрыт по решению властей

Об этом сообщил ТАСС глава администрации Волховского района Ленобласти Алексей Брицун.

Курган Вещего Олега расположен на берегу реки Волхов рядом с селом Старая Ладога – древнейшей столицей Руси, рассказал он. По решению властей он будет закрыт для доступа туристов, чтобы сохранить от дальнейшего разрушения.

В то же время для туристов может быть создана смотровая площадка, отметил Брицун.

«Это объект культурного наследия, поэтому решение может быть только одно: ограничить хождение людей по кургану. Параллельно мы будем смотреть, как оборудовать цивилизованную, красивую, удобную площадку, которая бы не затрагивала курган, но открывала бы хорошие виды на Староладожское поселение», – пояснил он.

«Олегова могила» – сопка под номером 5-III по нумерации сопок северного Поволховья советского археолога Валерия Петренко. Высота составляет около 10 метров. Гибель князя Олега в Ладоге описывается в Новгородской первой летописи.