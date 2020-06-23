Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

В течение суток в акции будут участвовать около 145 поэтов из 12 городов России. Трансляция онлайн-марафона пройдет с 10.00 27 июня по 10.00 28 июня на странице библиотек востока Москвы и в соцсети «ВКонтакте».

Поэты в течение суток будут читать свои стихи о любви, жизни и свободе, говорится в сообщении. «Автoры не тoлькo делятся oпытoм, нo и пытаются oпределить для себя и свoегo пoкoления местo в сoвременнoм мире. В марафoне примут участие пoэты из Мoсквы, Санкт-Петербурга, Дoлгoпруднoгo, Самары, Владивoстoка, Рoстoва-на-Дoну, Саратoва, Твери, Курска, Белгoрoда, Вязьмы и Нижнегo Нoвгoрoда», – сообщается в релизе акции.

Перед зрителями, в частности, выступят блогер Екатерина Яшникова (Москва), создатель проекта «Поэзия.ру» Алексей Евдокимов (Курск), поэт и перформер Захар Зорькин (Москва), московский рэп-исполнитель AEDEE (Максим Хидиров). Каждому автору будет уделено не более 10 минут.