Директор «Ленкома» поделился своим мнением о будущем худруке

Марк Варшавер рассказал об этом в разговоре с ТАСС.

Пост худрука Московского театра «Ленком Марка Захарова» должен занять молодой интересный режиссер, хотя конкретной кандидатуры на примете пока нет, отметил директор театра.

«Мы были бы счастливы, если бы нашелся интересный мoлoдoй режиссер, oбязательнo мoлoдoй, кoтoрый смoг бы пoсле Марка Анатoльевича Захарoва занимать пoст худoжественнoгo рукoвoдителя. Пoка такoгo у нас на гoризoнте нет», – пояснил он.

Хотя Варшавер не является худруком театра, ему приходится исполнять полномочия по развитию творческой части, пояснил администратор. «Хочется верить, что и золотой период театра наступит, когда появятся интересные режиссеры», – сказал он.

Сейчас Варшавер, по его словам, делает акцент на артистах труппы, стремясь полностью раскрыть их таланты. «"Поминальную молитву" делает Александр Лазарев, "Мою прекрасную Галатею" – Сергей Дьячковский. Оба наши актеры», – отметил он.