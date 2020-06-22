У берегов Крыма подняли 5-тонный якорь возрастом 114 лет

Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Работы в районе Феодосии провели крымские спасатели, которые подняли огромный якорь с морского дна и доставили его на берег. Операция длилась несколько дней, рассказал чиновник.

По его сведения, якорь лежал на сравнительно небольшой глубине (10 метров) в 300 метрах от берега. О его местонахождении было давно известно, однако достать столь тяжелый предмет спасатели не могли.

В этом году в Феодосийском заливе проводили тренировку водолазы предприятия «Крым-Спас», отрабатывая спасение людей с тонущего корабля. Тогда же было решено поднять якорь и переправить его на берег.

Операция растянулась на пять дней, для подъема якоря и транспортировки использовались специальные парашюты-понтоны. Изделие идентифицировано как якорь Холла, он был изготовлен в 1906 году. По мнению историков, скорее всего, он принадлежал линкору «Парижская коммуна», впоследствии переименованному в «Севастополь».