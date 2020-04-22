Осколки горшков каменного века рассказали ученым о кулинарии древних охотников

Исследование археологов опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

В результате изучения более 500 фрагментов древней керамики, извлеченной из культурных слоев 61 археологического памятника по всему Балтийскому региону, ученые из Университета Йорка выяснили, что группы охотников-собирателей, жившие на территории европейской Прибалтики более 7 тысяч лет назад, были носителями совершенно разных кулинарных традиций.

При этом даже в областях с одинаковыми ресурсами были отмечены разные предпочтения в приготовлении пищи и разные кулинарные практики.

Большие керамические горшки использовались древними людьми для хранения продуктов. Как выяснилось, в одних и тех же горшках держали морскую рыбу, мясо бобров, тюленей, медведей, кабанов и оленей. Туда же помещали пресноводную рыбу, растения и орехи.

Некоторые группы охотников-кочевников использовали для готовки молочные продукты, другие готовили смешанные мясо-растительные блюда. Отмечено наличие некоторых типов необычных продуктов у конкретных групп. Например, у живших далеко от океана племен были найдены фрагменты посуды с остатками морской рыбы, что означает появление межплеменной торговли уже в то далекое время.

Для исследований керамики ученые использовали молекулярные и изотопные методы, позволяющие фиксировать органические остатки на глиняной посуде.