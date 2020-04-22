РГДБ проведет виртуальные «Библиосумерки» с писателем Эдуардом Веркиным и другими

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Цикл онлайн-трансляций начнется 25 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба библиотеки.

В рамках Библионочи «Память нашей Победы» учреждение будет вести онлайн-трансляции мастер-классов, литературных чтений, встреч с писателями и художниками, лекций, виртуальных выставок, экскурсий и квестов, посвященных 75-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

С учетом возраста большинства читателей «Библионочь» РГДБ начнет в 14:00. Проект получил название «Библиосумерки», его подробная программа которых будет опубликована на сайте библиотеки 23 апреля 2020 года.

В числе мероприятий, которые пройдут в прямом эфире на сайте Культура.РФ, встреча с писателем-фантастом Эдуардом Веркиным, который расскажет о своей новой книге «Москва - город-победитель». Повествование в ней ведется от лица ребенка, который рассказывает о Москве, как о прифронтовом городе. Встречу проведет писательница Елена Усачева.

С читателями также встретится актриса театра и кино, телеведущая и педагог, автор «Мастерской чтения в РГДБ» Яна Поплавская, которая прочитает ряд произведений, опубликованных в годы Великой Отечественной войны в детском журнале «Мурзилка». Прозвучат стихи на военные темы Владимира Лифшица, Евгении Трутневой, Самуила Маршака и других авторов. Материалы для этой встречи предоставлены Национальной электронной детской библиотекой.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки.