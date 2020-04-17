Пушкинский музей проведет молодежную онлайн-конференцию «Точка бифуркации»

Фото: pushkinmuseum.art

Первая в истории музея конференция такого рода пройдет 18 и 26 апреля, сообщила пресс-служба учреждения.

Тема конференции была выбрана еще полгода назад, задолго до нынешних событий пандемии и связанных с ней резких изменений в жизни общества. Однако сегодня она неожиданно получила особую актуальность.

В фокусе исследований окажется момент смены установившегося режима работы системы. Выступления участников возрастом от 14 до 20 лет будут посвящены подобным точкам в искусстве, философии, изучении окружающей среды, технологии и образования.

Участники представят результаты исследований, которые они проводили последние четыре месяца под руководством наставников – ведущих специалистов и практиков в своих областях.

Конференция пройдет онлайн. Трансляция выступлений будет доступна на странице «Пушкинский.Youth» в социальной сети «ВКонтакте». Обсудить выступления можно будет на платформе Zoom, предварительно зарегистрировавшись.