Первые кадры мини-сериала «Леонардо» вызвали восторженные комментарии в Сети

Кадр из тизера «Леонардо»

Читатели variety.com называют исполнившего главную роль Эйдана Тернера прекрасным актером.

Опубликованное Variety видео показывает актера в роли итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи в молодости. На кадрах молодой Леонардо да Винчи учится живописи и получает признание благодаря своей «Тайной вечере».

В сериал войдет восемь эпизодов, каждый из которых будет посвящен одному из достижений великого мастера. В мини-саге снялись Джанкарло Джаннини (итальянский актер играет Андреа дель Верроккьо, учителя Леонардо), Матильда Де Анхелис (образ Катерины да Кремоны — друг мастера и его муза), Фредди Хаймор (детектив Стефано Джиральди) и другие.

Режиссерами проекта стали Дэниэл Персиваль и Алексис Кахилл. Сценарий написали Фрэнк Спотниц («Медичи») и Стив Томпсон («Шерлок»). Сериал должен был выйти в этом году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, однако премьеру перенесли на следующий год.

В комментариях на сайте variety.com большинство читателей одобряет выбор для главной роли Эйдана Тернера, называя его «прекрасным актером».