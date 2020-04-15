Глава Effective Records поддержал призыв РСПП помочь креативной индустрии

В разговоре с «Культурой» Кирилл Лупинос назвал предложенные правительству меры справедливыми.

Глава звукозаписывающей компании отметил, что на рынке сейчас паника, поскольку у всех его участников на фоне отсутствия мероприятий медленно, но верно сокращаются доходы. Так что логично бы было ожидать даже более активные меры по спасению ситуации.





«Если бы это был опыт Запада, то справедливо было бы рассчитывать на государственную поддержку. Особенно это касается больших системообразующих игроков – организаторов концертов, культурных и продюсерских центров, которые занимаются не только созданием музыки, но и прокатом франшиз, брендов, мюзиклов, постановок, театров и прочее. При этом поддержка должна быть централизованной и понятной для всех», – указал Лупинос.





Кроме того, по словам главы Effective Records, в данном вопросе должно быть задействовано и министерство культуры, поскольку оно способно прислушиваться к мнению авторских обществ, которые собирают отчисления со всех проводимых мероприятий, и лоббировать интересы индустрии перед вышестоящими органами. Совместно эти структуры могут выработать поэтапный план поддержки.

«Делать это нужно срочно, и, если к концу мая или началу июня меры приняты не будут, мы после окончания пандемии придем к рынку, где нет маленьких и средних игроков. Выживут только самые большие и сильные, у которых был накоплен «финансовый жирок», – считает Кирилл Лупинос.





«Для рынка это будет ужасно, потому что мы вернемся в неконкурентную среду, шагнем на 15–20 лет назад. От падения доходов в итоге пострадают все, включая государство, которое недополучит налоги от музыки продажи билетов в театрах и кино. Так что меры крайне необходимы. Если бы государство предложило участникам рынка обсудить ситуацию, то все ключевые игроки с удовольствием, бросив все, провели бы эти консультации и объединились», – сказал эксперт.





Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру правительства Михаилу Мишустину с письмом, в котором призвал ввести в законодательство понятие «креативного предпринимательства» и предложил ряд мер поддержки. В частности, предлагается упростить и снизить обложение авторских вознаграждений.