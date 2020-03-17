Работа художника-концептуалиста Андрея Монастырского «Ветка» стала первым приобретением музея на свои деньги, сообщает телеканал «Россия Культура».

Закрепленная скотчем на деревянной столешнице ветка дерева – инсталляция Монастырского, которую он посвятил австрийскому композитору Антону фон Веберну.

Презентация объекта состоялась в зале художника Александра Иванова, который также назвал «Веткой» одну из своих работ – этюд к картине «Явление Христа народу».

Инсталляцию Монастырского представили в окружении произведений, которые приобретал для галереи ее основатель Павел Третьяков. По словам заместителя генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяны Мрдуляш, это было сделано для того, чтобы показать жертвователям музея выбор администрации.

«Люди, кoтoрые жертвуют деньги в наш эндаумент, безoгoвoрoчнo дoверяют музею и разрешают ему самoму решать и фoрмулирoвать, чтo дoлжнo пoпасть в кoллекцию Третьякoвскoй галереи», – пояснила она.