Число найденных пещер с палеолитической живописью в Стране Басков выросло втрое

Баскские археологи заявили о недооценке масштабов искусства древнекаменного века в стране, сообщает Haaretz.

В автономной области между Францией и Испанией до недавнего времени обнаружено шесть пещер, в которых археологи зафиксировали изображения, сделанные первобытными людьми.

По утверждениям ученых, на самом деле мест в Стране Басков, где сохранились артефакты первобытного искусства, намного больше. Так, недавно ученые обнаружили не замеченную ранее наскальную живопись в пещере Данболинзуло.

Как говорится в публикации, специалисты Университета Страны Басков нашли после этого еще 17 мест, в которых сохранились произведения эпохи палеолита. Таким образом, в регионе существует не шесть, а 23 пещеры с палеолитической живописью – более чем в три раза больше.