Десять дней, которые потрясут Клин: в Подмосковье стартовал Международный фестиваль искусств Петра Ильича Чайковского

26 июня в Клину стартует Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, проходящий уже в двенадцатый раз. Афиша традиционно охватывает все виды искусств: концерты инструментальной музыки, оперу, балет, музыкально-литературные композиции, джаз. «Культура» представляет гид по главным событиям фестиваля.

Основные концерты фестиваля проходят в музее-заповеднике Чайковского в Клину на открытой сцене. Зрительный зал тоже расположен под открытым небом. Поэтому стоит следить за погодой и запасаться дождевиками и зонтиками.

— Во всех сложностях есть плюс, — говорит художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. — Сложности создают нужное сопротивление, и от этого рождается нужное решение.

Бывали случаи, когда в самый разгар фестиваля с неба обрушивался ливень. Но это обстоятельство не смущало ни зрителей, ни музыкантов. Музыканты продолжали играть, ни один зритель с концерта не ушел.

Иностранцы любят Клин

Уже в пятницу, 26 июня, состоится концерт-открытие. Впервые в Клину выступит виолончелист-виртуоз Александр Князев, которого называют «вторым Ростроповичем».

Несмотря на международные сложности, ни один концерт в Клину не обходится без иностранных солистов. Нынешний фестиваль не стал исключением. Из Франции прилетит лауреат Конкурса Чайковского валторнист Шарль Ределле. С романсами выступит китайская оперная певица Чжан Мэнвэнь — обладательница красивого колоратурного сопрано.

Планы на уик-энд: от «Бедных людей» до «Орлеанской девы»

В субботу, 27 июня, в Клин приедут Евгений Миронов и Юлия Хлынина. Вместе с «Солистами Москвы» актеры выступят в спектакле-концерте «Бедные люди». Но это не единственный субботний концерт. В четыре часа дня в парке Сестрорецкий будут играть молодые солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и секстет «Солистов Москвы». Примечательно, что сцена в парке — новая локация, она установлена прямо на воде (Клин стоит на реке Сестре, отсюда и название).

Воскресенье, 28 июня, посвятят театру. Впервые в Клин приедет Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко с постановкой «Орлеанской девы» режиссера Александра Тителя.

— Мы редко участвуем в опен-эйрах, так что нам самим было очень интересно попробовать, — признался режиссер.

Титель рассказал, что у «Орлеанской девы» не самая счастливая судьба. Ставят ее нечасто и по разным причинам. Петр Ильич писал эту оперу в Клину после разрыва со своей благодетельницей Надеждой фон Мекк и вложил в сочинение личные переживания. Он переработал либретто Шиллера: Жанна д’Арк в версии Чайковского не сгорает от костра инквизиции, а умирает от равнодушия своих же сторонников.

«Орлеанскую деву» исполняют нечасто — из-за ее сложности.

— Когда автор только написал свое произведение, ему говорили, что петь партию Иоанны — главной героини — невозможно из-за «невообразимой тесситуры», — рассказал Александр Титель.

В мире всего пять-шесть исполнительниц, способных справиться с этой партией. Одна из них — Катя Лукаш. Недавно девушка получила премию Художественного театра за свое исполнение.

Балет, Мацуев и усадьба Демьяново

Во вторник, 30 июня, программу «В настроении каприччио» представит Симфонический оркестр Ленинградской областной филармонии под управлением Михаила Голикова. В четверг, 2 июля, состоится необычный концерт: Симфонический оркестр Министерства обороны РФ и дирижер Юрий Ткаченко подготовили программу по произведениям Чайковского. В частности, запланировано выступление турецкого скрипача Наз Ирем Тюркемена.

Ежегодно фестиваль Чайковского показывает в Клину балет. В прошлые годы свою программу привозил Николай Цискаридзе, потом его сменил Денис Родькин. В этом году эстафету приняли Илзе и Андрис Лиепа. Они создали драматический балетный спектакль «Чайковский. Фон Мекк. Па-де-де». Илзе читает фрагменты писем композитора, адресованные меценатке Надежде фон Мекк, а солисты балета из Большого и Музыкального театров исполнят номера из балетов Чайковского.

— Форма необычная и очень подходящая к фестивалю в Клину, — говорит директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.

В предпоследний день фестиваля, в пятницу, 4 июля, наступит праздник для любителей джаза — выступит заслуженная артистка России Мариам Мерабова. А сразу по окончании ее выступления запланирован большой и бесплатный гала-концерт в усадьбе Демьяново. На открытой сцене прозвучат лучшие арии из опер и балетные номера Чайковского. Среди исполнителей — премьер Большого театра Денис Родькин и отслуживший военную службу Грант Башмет, внук Юрия Башмета.

А концерт в субботу, 5 июля, станет подарком для всех, потому что выступит Денис Мацуев! Последние два года Мацуев не попадал на фестиваль из-за несовпадения графиков: у него в дни работы фестиваля был свой фестиваль в Суздале. В этом году оба мероприятия специально согласовали так, чтобы они не пересекались.

Чайковский как блогер-миллионник

Директор музея-заповедника Игорь Корнилов пошутил, что время фестиваля можно окрестить фразой «Десять дней, которые потрясут Клин». В этом году действительно запланировано беспрецедентное множество мероприятий. Например, на территории города пройдет большой флешмоб: в разных точках Клина в разное время будет звучать живая музыка Петра Ильича Чайковского в исполнении передвижных музыкальных бригад.

А еще во время фестиваля запланирован показ трех фильмов и презентация нового выпуска альманаха «П.И. Чайковский. Забытое и новое». Впервые в альманахе опубликованы дневники Модеста Ильича о путешествии вместе с братом в Италию.

Всех гостей музея-заповедника ждут на выставке, где Чайковского представят как блогера: кураторы собрали в виде постов самые яркие высказывания о путешествиях, гастрономии, музыке и муках творчества.

— Нам кажется, Чайковский был бы блогером-миллионником, — уверенно заявил Корнилов.

Кстати о тапочках

По словам Юрия Башмета, зарубежные отели давно поняли, на чем можно заработать, и предлагают постояльцам купить реплику «тапочек Чайковского». Это удобная замшевая обувь зеленого цвета с вышитыми соловьями. Музыкант признался, что не удержался и приобрел пару, когда гостил за границей.

Между тем оригинал тапочек хранится в музее-заповеднике Чайковского в Клину. Посмотреть на них может каждый: они стоят в комнате Чайковского возле кровати.

— Хороший мерч. Надо бы и вам такие производить! — предложил музыкант директору музея-заповедника.

Директор обещал подумать.

Фотографии: Маргарита Бельская, Алексей Молчановский, Евгений Евтюхов/предоставлены Русским концертным агентством