Карнавал неярких мелодий: вышел новый альбом Пола Маккартни

Знаменитый экс-битл представил очередную сольную пластинку The Boys of Dungeon Lane. В первые же дни продаж она вошла в top-10 национальных хит-парадов практически везде, где была выпущена, а в ряде стран (включая родную для музыканта Британию) уверенно оккупировала верхнюю строчку чартов. Однако свидетельствуют ли впечатляющие статистические показатели о качестве записанной музыки?



В сугубо лирическом плане диск получился весьма трогательным, а одной из наиболее заметных в музыкальном отношении стала песня Home to Us, которую Пол исполнил вместе с Ринго. Эти двое и прежде нередко сотрудничали в рамках сольных проектов друг друга, но полноценный дуэт с чередующимися вокальными партиями бывших басиста и барабанщика ливерпульской четверки представлен здесь впервые...



И все же некоронованный король поп-мелодии мог бы быть и пощедрее на внятные темы. Копилка сочинений мастера, благодаря последнему альбому, если и пополнится, то количественно, а не качественно. Безоговорочных шедевров на нем нет. В случае с The Boys of Dungeon Lane мы скорей имеем дело с добротной подборкой музыкальных номеров — не более того. Этот диск в чем-то сродни гречневой каше без масла и соли: вполне съедобно, но добавки вы вряд ли попросите.



Пол Маккартни давно не испытывает необходимости что-либо кому-то доказывать. Сочиняет песни и записывает альбомы он исключительно потому, что не делать этого не может. Одно только то, что в столь почтенном возрасте сэр Пол не утратил желания создавать новую музыку (причем, делать это «под ключ»: от процесса сочинения песни и исполнения ее на многих инструментах до записи в студии и последующей раскрутки), достойно восхищения.

И, кстати, о возрасте… Какая бы судьба ни была уготована последнему творению Маккартни, в одной категории оно может праздновать победу уже сегодня. Это — определенно лучший альбом, когда-либо записанный тем, кому за восемьдесят.



Фото вверху: AP/ТАСС.



Недавно Пол Маккартни отметил 84 года со дня рождения. Из них профессионально занимается музыкой — 64 (на самом деле, больше, но примем за точку отсчета 1962 год, когда свет увидел первый сингл «Битлз»). Интересно, каково это — быть человеком, практически каждое творческое высказывание которого на протяжении многих десятилетий автоматически превращается в золото?Место, которое Пол занимает в иерархии поп-музыкальной культуры, не то что уникально — по сей день остается недосягаемым для других творцов. И дело даже не в том, что этот уроженец Ливерпуля уже давно является самым богатым артистом Британии (и одним из самых обеспеченных в мире) — он попросту самый главный. На любом супермасштабном рок-фестивале, на каждом грандиозном празднике поп-музыки именно Маккартни будет гарантированно выступать в роли основного хедлайнера, поскольку из ныне здравствующих круче него в этом бизнесе нет никого.Сэр Пол не привык к успеху, он с ним практически сросся. В многолетней карьере музыканта не было провалов, были разве что записи, не расходившиеся мгновенно многомиллионными тиражами, и концерты, рассчитанные не на стадионы, а на скромные клубы. Но особый статус этого человека («есть Пол Маккартни, а есть все остальные») в мире рок-н-ролла никогда не подвергался ни малейшему сомнению. Соответственно, каждое новое проявление творческой активности гениального левши публика заведомо ждет «с распростертыми объятиями».В своем инерционном обожании публика как будто не замечает одной маленькой нестыковки. Пол не разочаровывает, исправно записывает качественно спродюсированные альбомы, на которых часто исполняет почти все инструментальные партии. На его альбомах звучат вполне мелодичные песни — других Маккартни сочинять не умеет. Но мелодичные — не значит запоминающиеся. По скромному мнению автора этих строк, последний действительно выдающийся диск, Flaming Pie, наш герой записал еще в 1997 году. А почти все альбомы из дискографии «позднего Пола» оставляют примерно одинаковое впечатление: пластинки слушаешь не без интереса, «проматывать» треки желания не возникает, но и повторно ставить диск «на вертушку» рука не тянется.Отсюда возникает вопрос: а не завышена ли планка всеобщих ожиданий, не многого ли публика хочет от старины Макки?.. В том-то и дело, что нет, все это уже давно не имеет большого значения. Верным поклонникам не нужен очередной творческий подвиг кумира. Им просто раз в несколько лет необходим новый альбом от Пола Маккартни, который не обязательно заслушивать до дыр. Здесь не обязаны присутствовать композиции, не уступающие по своему художественному уровню лучшим творениям The Beatles и Wings, но... свежий релиз, сэр Пол, будь любезен время от времени обеспечь. Такая вот сложилась у этого поп-рок-исполнителя №1 репутация...Над пластинкой The Boys of Dungeon Lane Маккартни начал работать еще пять лет назад, вскоре после выхода предыдущего диска McCartney III. Времена концептуальных альбомов (одним из крестных отцов этого явления, кстати, является именно Пол, главный «идеолог» программного битловского опуса 1967 года Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band), кажется, давно миновали, однако в случае с Dungeon Lane Маккартни, видимо, задумал нечто подобное.У последней пластинки есть сквозная тематическая линия, а именно — воспоминания и размышления о Ливерпуле, о детских и юношеских годах, проведенных в компании с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном до того, как все они стали знаменитыми. Сюжеты таких песен, как Days We Left Behind, Down South, Lost Horizon, We Two представляют собой переосмысленные музыкально-лирические зарисовки из далекого прошлого музыканта и отсылают к тому времени, когда никаких «Битлз» еще в помине не было.