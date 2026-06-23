Двенадцатая «Ночь музыки»: фестиваль в Екатеринбурге стал главным событием лета

В Екатеринбурге в двенадцатый раз прошла Ural Music Night — или, по-другому, ночь музыки, мероприятие, ставшее визитной карточкой города. В самую короткую ночь года столица русского рока превращается в одну большую концертную площадку.

Сотни групп и исполнителей выступают абсолютно бесплатно, а с первыми лучами солнца под песню «Луч солнца золотого» многотысячные зрители ловят зайчики маленькими зеркальцами.

Выглядит утопично. Именно так и решил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, когда двенадцать лет его друг Евгений Горенбург поделился с ним идеей мероприятия.

— Что? Бесплатные концерты? — Шахрин не поверил собственным ушам. — Женя, идея замечательная. Но кто будет платить за это удовольствие?

Но Горенбург умел добиваться своего. Врач по образованию, он связал жизнь с музыкой, стал одним из самых эффективных культуртреггеров уральской столицы. Основал не только собственную рок-группу, но и легендарный Свердловский рок-клуб — альма-матер групп «Смысловые галлюцинации», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и того же «Чайфа», коллектива, который сегодня называют «последним идолом русского рока».

Любимым детищем Горенбурга стала Ural Music Night. В этом году, к сорокалетию Свердловского рок-клуба, ночь должна была быть удивительной. Сто десять площадок, более двух тысяч исполнителей. Хедлайнер — лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Но... нынешняя «Ночь музыки» прошла без Горенбурга. Евгений Львович умер за месяц с небольшим до нынешнего мероприятия.

Преемница дяди Жени

Екатерина Шубенко — женщина, у которой постоянно разряжается телефон. Ей звонят каждые пять минут по различным поводам. После смерти отца-основателя «Ночи» именно Екатерина возглавила продюсерский центр «Лад» со всеми его проектами. Несколько лет назад пришла на «Ночь» волонтёром. Одно из первых заданий — договориться насчёт площадки для «Оперы на балконе». Солисты уральской оперы облюбовали красивый балкон, на котором должны были спеть, но он принадлежал частным хозяевам.

— Когда я договорилась, то поняла, что мне ничего не страшно, — говорила Катя. Правда, слукавила. Проводить мероприятие Горенбурга без Горенбурга оказалось страшно тяжело.

— Я утром уже поревела, — извинилась Шубенко перед интервью.

— Екатерина, в прошлом году Евгений Горенбург анонсировал создание фильма, посвящённого Уральскому рок-клубу. Увидим ли?

— Ох, нет. Из всех проектов пока сосредоточились на сохранении фестиваля. Евгений Львович вместе с Владимиром Шахриным написали сценарий, успели запустить привлечение инвестиций. Но чтобы снять фильм, нужно хотя бы пять миллионов рублей, а мы едва наскребли сто пятьдесят тысяч.

— Планируете провести мероприятия памяти Евгения Горенбурга?

— Евгений Львович не любил грустных мероприятий, и мы посчитали, что самое лучшее — сохранить его творчество и музыку. Он возглавлял группу «Топ», играл буквально до последнего вздоха: за месяц до ухода выступал в квартирнике. Мы решили, что Ural Music Night будет без него, но в память о нём.

— В прошлом году говорили, что на создание фестиваля нужно сто пятьдесят миллионов рублей. Как сейчас?

— Многое в этом фестивале держалось на Горенбурге. Он приходил с горящими глазами к владельцам брендов, и ему не могли отказать. Сейчас бюджет существенно меньше. К цифре в 150 миллионов мы не подобрались. Но нам помог город, помог Фонд президентских инициатив, в последний момент по-настоящему выручил новый спонсор. Да и, честно сказать, многие музыканты пошли навстречу и снизили гонорары. Так что во многом эта ночь по-прежнему сделана руками Евгения Львовича.

— Вы зовёте на «Ночь» самых популярных исполнителей, но почему нет Надежды Кадышевой?

— Евгений Львович говорил: Кадышеву можно и по телевизору послушать... У нас немного другая концепция. Мы стараемся приглашать не тех, кто уже в топе, а тех, кто будет в топе завтра и послезавтра.

— На чем сконцентрировались в этом году?

— Сорокалетие Свердловского рок-клуба, что естественно, Год народов России и 95-летие композитора Микаэла Таривердиева. Для Года народов России подготовили несколько фолк-площадок. Это фолк-рок, фолк-джаз и даже безумно популярный у молодёжи фолк-поп. А к юбилею Таривердиева его супруга Вера Гориславовна и пианист Алексей Гориболь привезли программу, посвящённую звучащей поэзии.

Сосиска для разгона туч

Так получилось, что уральскую «Ночь музыки» в народе называли «мокрой ночью». Ежегодно над городом разверзались небесные хляби, и выступления обычно проходили под проливным дождём. Особенно выделился 2024 год, когда Екатеринбург превратился в Венецию и проехать от площадки на площадку можно было разве что на гондоле. В этом году погода радовала. С неба — ни дождинки.

— Ну, мы приняли свои бюджетные меры по разгону туч, — «раскрыли секрет» пресс-атташе фестиваля Жанна Липская и Софья Мозжерина. — Во-первых, зарыли сосиску под деревом в парке. Во-вторых, накануне вечером у нас барабанщик Серёга бил в барабаны возле инфоцентра.

— Полагаете, сосиска помогла или барабанщик?

— Знаете, если честно, все говорят: Евгений Львович помог...

Всё получилось так, как задумывалось. Ни одного эксцесса, ни одного сорванного выступления.

Как водится, по количеству народа на разных площадках можно было отследить популярные музыкальные тренды. Огромное количество народу собрал «СмешBand» — проект, созданный десять лет назад композиторами «Смешариков» Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. В прошлом году «Смешарики» уже приезжали в Екатеринбург и выступали в парке. Желающих послушать набралось столько, что не вместила площадка. Так что в этом году мультгерои стали хедлайнерами. Екатеринбуржцы узнавали «Смешариков» на улице, благодарили за счастливое детство. Да и сам Шахрин на пресс-конференции признался в любви к музыкантам:

— О, так это вы написали «Пин-код, пин-код»? У меня, когда внуки приезжают, эта музыка не выключается...

На сцене помимо Марины и Сергея выступили актёры, говорящие голосами Совуньи, Кар-Карыча, Лосяша, Бараша, Ёжика... Специально для «Ночи» музыканты привезли сюрприз: железную няню. «Это наша железная подруга. Она тяжёлая, страшная и отвечает за тяжёлый рок», — пошутил Сергей Васильев.

Удивительная особенность мероприятия: музыкальные площадки в храмах. Причём звучала не только церковная музыка, но и современная. Например, современные молодёжные группы выступали в пространстве «Станция вольных почт» при храме святителя Иннокентия Московского. Когда-то это место было почтовой переправой на пути из Москвы. Сейчас город разросся, «Станция вольных почт» оказалась в самом центре и превратилась в творческую площадку.

— Да, настоятели храмов у нас очень современные. Активно принимают участие в формировании программы, прослушивают молодых музыкантов, — подтвердила Екатерина Шубенко.

По традиции одной из самых любимых локаций екатеринбуржцев и гостей города стал балкончик оперного театра, на котором выступили лучшие голоса Екатеринбургской оперы. В этом году звёзды пошалили и подготовили свои интерпретации знаменитых хитов. Ведущая солистка Ольга Семенищева неожиданно исполнила знаменитый отрывок из оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». В знаменитой арии Плавалагуны, которую Люк Бессон выбрал для фильма «Пятый элемент» вместо запланированных слов Семенищева вдруг спела текст песни группы «Земляне» «Трава у дома». Вписалось идеально.

Оваций удостоилась Ольга Вутирас, исполнительница, которую называют «бриллиантом уральской сцены». Ольга выступила со второй арией Царицы ночи из «Волшебной флейты» Моцарта. А в завершение Оперного вечера исполнила вместе с тенором Евгением Крюковым знаменитую песню «O sole mio» («Моё солнце»). Неаполитанская песня стала своего рода перекличкой с «Серенадой Трубадура» («Луч солнца золотого»), которую по традиции исполнили хедлайнеры фестиваля на акции «Светает», завершающей вечер.

Солнце взойдет!

Предрассветным мероприятием стало выступление на Октябрьской площади «Чайфа» с лучшими хитами. Само собой, «Никто не услышит (Ой-йо)», «Бутылка кефира, полбатона», «Время не ждёт». Вместе с музыкантами на сцене выступала эффектная сурдопереводчица Анастасия Берендеева. Финальную песню «Не забывай» группа «Чайф» посвятила памяти Евгения Горенбурга. Вместе с музыкантами на сцену вышла группа «Топ». Сорокатысячная толпа не могла сдержать слёз, когда на больших экранах появился основатель «Ночи», чтобы сказать фирменное: «Мы уходим в закат... Я вас очень люблю».

Кто знает, тот знает: на своём последнем выступлении за месяц до ухода Горенбург исполнял эту композицию вместе с Вадимом Самойловым. Допеть не смог, и за него последние слова сказал лидер «Агаты Кристи».

— Кто-то не понял, что произошло, Но люди близкого круга понимали, что Евгений Львович попрощался тогда с нами, — рассказала рок-экскурсовод Светлана Толмачева.

Мероприятие идеально вписалось в тайминг. В половине третьего на небе появились первые лучи солнца. Зрители достали маленькие зеркала, полученные заранее. «Ночь пройдёт, наступит утро ясное... солнце взойдёт», — исполнили хором с хедлайнерами.

Накануне на пресс-конференции Шахрин удивлялся: «Мы пели песню Трубадура всегда, но раньше я обходился пятью аккордами. Только когда начал разучивать, понял, что аккордов невероятное количество, песня очень хитро сделана, ведь написал её большой композитор».

После выступления, Шахрин ворчал, что не очень доволен, мол, кто-то на сцене «раздавил» его микрофон.

Но, право слово, этого вообще никто не заметил.

— Спасибо, Женька, — слова благодарности Горебнургу подхватила многотысячная толпа.

По подсчётам, «Ночь» посетило порядка 420 тысяч человек.

Администрация города уже пообещала, что в следующем году фестиваль состоится снова.

Кстати

Гостям и участникам «Ночи музыки» представили новую достопримечательность Екатеринбурга — памятник режиссёру Алексею Балабанову. Его открыли за неделю до старта Ural Music Night.

Памятник Алексею Балабанову. Фото: Ирина Семенова/РИА Новости

Режиссёр сыграл ключевую роль в популяризации «свердловского рока». В восьмидесятые Балабанов снял выпуск киножурнала «Советский Урал», посвящённый местному року. А уже после, сняв «Брата» и «Брата 2», популяризировал уральский рок даже среди тех, кто до этого слушал одну Пугачёву.

Открытие памятника сопровождалось большими трудностями: жюри забраковало результаты первого тура, где Балабанова видели либо в виде дежурных образов, либо совсем неожиданно, вроде орла-балабана.

Скульптор Мейрам Баймуханов появился в конкурсе почти случайно и поразил членов жюри точным попаданием. Он запечатлел молодого Алексея Балабанова сидящим на платформе ремонтного трамвая — точной копии того, на котором Данила Багров спасся от бандитов в фильме «Брат».

Евгений Горенбург принимал непосредственное участие в проекте: будучи близким другом Балабанова, входил в жюри и был одним из первых, кто поддержал идею, хотя воплощения её он уже не увидел.

На открытие памятника приехал Никита Михалков. Кинорежиссер высоко оценил работу.

— Это не просто памятник уральскому самородку, это образ времени, — сказал Никита Сергеевич.

Фотографии: предоставлены продюсерским центром «Лад» и Евгения Коробкова