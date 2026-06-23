Рыцарь Грааля и колокола: Лоэнгрин, Александр Невский и Дон Жуан встретились в Зарядье

В столице продолжается грандиозный летний музыкальный фестиваль «Зарядье». Открывшийся четырехчасовым «Лоэнгрином» в постановке Константина Балакина, он завершится традиционным концертом под открытым небом в амфитеатре парка «Торжественной мессой» Бетховена.

Программа «Зарядья», как и всегда, академична и разнообразна: присутствуют и хиты оперных и симфонических сцен, такие как «Тоска» Джакомо Пуччини (главные партии исполняют солисты Мариинского театра, Тоска — Елена Стихина), и не часто исполняемые произведения. Например, недооцененный шедевр позднеромантического репертуара — Девятая симфония Николая Мясковского, друга Прокофьева и одного из крупнейших советских симфонистов. Или оратория Феликса Мендельсона «Илия», прозвучавшая на фестивале в исполнении Государственного академического симфонического оркестра России имени Евг. Светланова под управлением Филиппа Чижевского. Это монументальное сочинение на библейский сюжет, несмотря на успех при жизни композитора, сегодня звучит довольно редко.

Представлен и «золотой стандарт» мирового репертуара — например, написанные перед началом Второй мировой войны в эмиграции «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова — модернистские, с острыми ритмами, они прозвучали в исполнении Государственной академической симфонической капеллы под управлением Валерия Полянского.

Еще одно запоминающееся исполнение Рахманинова состоялось на третий день фестиваля — пианист Николай Луганский сыграл Первый фортепианный концерт, а во втором отделении Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Димитриса Ботиниса исполнил знаменитую Вторую симфонию. Написанная в 1907 году и посвященная его учителю Сергею Танееву, «прелестная и трагически-грозная», она стала важной вехой не только в творчестве самого композитора, но и в истории русской музыки. Чтобы закончить партитуру, знаменитый к тому времени пианист и дирижер Императорских театров, постоянно гастролировавший в Париже с Шаляпиным, на время сбежал в Дрезден. Начинающаяся с мрачного вступления и бравурная в финале, Вторая симфония переходит в страстную главную тему — скерцо с виртуозной оркестровкой, напоминающее народные плясовые мотивы.

Как написал рецензент «Русской музыкальной газеты» в год петербургской премьеры, «Симфония сильна и как цельное произведение, и роскошна богатством деталей. Своей поэтической настроенностью и художественным блеском она захватывает внимание от начала до конца...» Также прозвучала симфоническая поэма для хора и оркестра Сергея Рахманинова «Колокола», написанная на слова Эдгара По в переводе Бальмонта.

Особое внимание в «Зарядье» уделено творчеству Сергея Прокофьева, чье 135-летие со дня рождения отмечается в этом году. Скрипач Вадим Репин сыграл Первый скрипичный концерт — произведение виртуозное, но легкое, сочетающее юмор с сумрачным напряжением, немного фольклорное и полное неожиданных красок.

Солистка Большого театра, меццо-сопрано Агунда Кулаева вместе с хором Свешникова исполнили семичастную прокофьевскую кантату «Александр Невский», собранную из музыки к одноименному фильму Сергея Эйзенштейна.

Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева представил московской публике четыре прокофьевских концерта. Цикл был приурочен к столичной части масштабного фестиваля «Прокофьев — наш!», который стартовал в Большом театре. Прозвучали Первая, Вторая и Третья симфонии, а также Первый фортепианный концерт, фрагменты из музыки балета «Золушка», легендарная Скифская сюита («Ала и Лоллий»), а также детская классика — «Петя и волк».

Самым обсуждаемым событием стала премьера двух показов «Лоэнгрина» в постановке Константина Балакина в коалиции с образовательным проектом OperaCall, ставившего «Тристана», «Нюрнбергских майстерзингеров» и «Тангейзера». В роли Лоэнгрина — рыцаря Святого Грааля — выступил солист «Геликон-оперы» и лауреат Национальной оперной премии «Онегин» тенор Иван Гынгазов. В своей постановке Балакин стремился к воздушности, графичности, отсылкам к античному театру, с которым, по его наблюдению, связано настроение зала. Режиссер избежал «модных экспериментов», сосредоточившись на смыслах самого Вагнера, хотя, что есть Вагнер, как раз вопрос — центральной идеей композитора стал знаменитый Gesamtkunstwerk — принцип «совокупного», синтетического искусства, оказавшийся одной из главных художественных концепций модерна, постмодерна, современного театра.

Впереди — Девятая симфония Бетховена в исполнениии оркестра La Voce Strumentale Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина под руководством Дмитрия Синьковского, проект лауреата «Золотой маски» Ильдара Абдразакова — полусценическая версия оперы Моцарта «Дон Жуан», и «Франк, Равель, Пуленк» — три гения французского симфонизма в исполнении Московского государственного симфонического оркестра имени Юрлова и солистки Светланы Лачиной. За дирижерским пультом — Тимур Зангиев.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля «Зарядье»