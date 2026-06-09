От рахманиновского фортепиано до уфимского «Орлана»: новые виниловые пластинки «Мелодии»

Наш главный звукозаписывающий лейбл, возродивший в прошлом году собственное производство грампластинок, наращивает обороты. За последнее время «Мелодия» подготовила четыре виниловых альбома, как всегда, рассчитанных на самую широкую аудиторию.

Сергей Рахманинов

«Концерт No. 2 до минор, Вокализ»

Валентин Берлинский

Квартет имени Бородина (2LP)

Анна Герман

«Избранное»

Ансамбль «Орлан»

Второй фортепианный концерт до минор, соч. 18 — одно из самых популярных, часто исполняемых произведений для фортепиано с оркестром в истории музыки. По данным проводившегося в апреле прошлого года опроса британской радиостанции Classic FM, этот рахманиновский шедевр третий год подряд возглавляет крупнейший в мире рейтинг классической музыки.Это сочинение в известной мере символизировало «возрождение» Рахманинова как композитора и ознаменовало собой начало нового периода в его творчестве. После неудачной премьеры Первой симфонии, состоявшейся в Петербурге в марте 1897 года, Сергей Васильевич впал в состояние затяжной депрессии и в течение нескольких лет пребывал в глубоком творческом кризисе. Лишь к началу 1900-х композитору к активной деятельности помог вернуться известный врач-гипнотизер Николай Даль. Именно ему посвящен Второй фортепианный концерт.Предлагаемая слушателям запись с концерта 26 января 1973 года в Большом зале Московской консерватории представляет собой яркое свидетельство творческого союза двух блестящих музыкантов — дирижера Юрия Темирканова с пианистом Владимиром Крайневым, виртуозная интерпретация которого считается эталонной. Сам Владимир Всеволодович впоследствии шутил, что под его исполнение концерта «хоронили всех генеральных секретарей ЦК КПСС» (Брежнева, Андропова, Черненко).Завершает издание произведение «Вокализ» (соч. 34 № 14) в авторской аранжировке для оркестра. В отличие от традиционной вокальной версии здесь мелодия без слов звучит в исполнении Симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Дмитрия Китаенко (студийная запись датируется 1985 годом). «В работах Рахманинова возникает полифония звуков, которая созвучна русской душе, — говорил дирижер. — В каждом голосе живет личность, но, несмотря на это, все звучит как одно целое... масштабное, широкое и грандиозное».История квартетного искусства ХХ века неразрывно связана с именем Валентина Берлинского. Основав струнный квартет имени Бородина в 1944 году, Валентин Александрович оставался его лидером и единственным бессменным участником на протяжении более шестидесяти лет. Мировое признание квартет завоевал не только благодаря исполнению произведений классиков — коллектив уделял значительное внимание и сочинениям композиторов ХХ века — Шостаковича, Бартока, Веберна, Бриттена.Программа двойной пластинки, записи которой датируются 1958, 1960 и 1971 годами, призвана отразить широкий спектр музыкальных интересов Валентина Берлинского, его стремление к диалогу между классикой и современностью. Слушатели смогут познакомиться с архивными записями, передающими уникальную интерпретацию исполнения Квартета соч. 11 Сэмюэля Барбера, Фортепианного трио Германа Галынина и Квартета № 2 Сергея Прокофьева.«Для него все начиналось со звука, — вспоминает внучка Валентина Берлинского Мария Маталаева. — Звук был не механическим результатом, а голосом — дышащим, говорящим, несущим смысл. Это требование искренности в звуке он передавал своим ученикам, как и убеждение, что подлинная ценность исполнителя определяется прежде всего его характером».В текущем году музыкальный мир отмечает 90-летие со дня рождения одной из самых популярных советских эстрадных певиц — Анны Герман. Выпуск виниловой пластинки, представляющей собой переиздание избранных записей артистки, специально приурочен к юбилейной дате.Первая встреча Герман с советскими слушателями состоялась в 1965 году. Тогда же «Мелодия» издала ее первую пластинку с песнями на польском и итальянском языках. А уже в 1970-е Анна регулярно выступала в СССР. Ее голос звучал из бесчисленных радиоточек нашей страны, а пластинки (всего их в Советском Союзе было выпущено пять) раскупались огромными тиражами.В период наивысшего расцвета отечественной эстрады недостатка в выдающихся мастерицах вокального искусства не наблюдалось. Но если одними поющими дамами восторгались и восхищались, другим старались подражать, а по третьим и сходили с ума, то Анну Герман просто любили — без наносного пиетета и излишне восторженного трепета. Певицу с немецко-голландскими корнями, родившуюся в Средней Азии и волею судьбы оказавшуюся в Польше, миллионы советских людей воспринимали как свою, куда более близкую и родную, чем иные соотечественники.На пластинке, изготовленной на собственном производстве «Мелодии», представлены песни, записанные Анной Герман на протяжении 1965–1979 годов. Здесь ранние вещи («Город влюбленных» Вадима Гамалии и Виктора Орлова, «Не спеши» Арно Бабаджаняна и Евгения Евтушенко) соседствуют с более поздними композициями, такими, как пронзительная баллада «Эхо любви» Евгения Птичкина и Роберта Рождественского из фильма Евгения Матвеева «Судьба», задорная ода оптимизму и хорошему настроению «Весна» Валерия Миляева и, разумеется, «Надежда» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова — песня, которая, несмотря на огромное количество версий, в сознании отечественного слушателя ассоциируется прежде всего с Анной Герман.Эта пластинка, впервые увидевшая свет еще во времена позднего СССР, в 1990 году стала дебютной и самой известной записью уфимского коллектива «Орлан», созданного в 1986 году саксофонистом и композитором Олегом Киреевым. Важной отличительной особенностью ансамбля, его «фишкой» явился филигранный синтез джазовой и народной музыки. «Джаз — ближайший родственник фольклора, — говорил Олег Хусаинович. — Поэтому нас интересуют народные традиции, то, что живо вокруг нас, хотя и от джазовой классики мы ни в коем случае не отрекаемся»Мысль сосредоточиться на джаз-фьюжне, пропитанном национальными мелодиями, пришла Кирееву сама собой. «На праздниках была традиция, которой сейчас уже нет: родственники начинали петь — башкирские, татарские, русские песни, все вперемешку. Народная музыка окружала нас повсюду», — вспоминал музыкант.У «Башкирских легенд», легших в основу предлагаемой пластинки, довольно необычная история. С одноименной концертной программой ансамбль во второй половине 1980-х ездил по различным фестивалям и однажды в Днепропетровске познакомился с Алексеем Баташевым, известным историком и популяризатором джаза. Алексей Николаевич под впечатлением от услышанного позвал музыкантов в Москву, где они записали весь материал всего за два дня в студии «Мелодии».Киреев говорил об этой записи как о «мини-спектакле, погружении в историю Башкирии через джаз-рок» и считал, что в студии музыкантам «каким-то чудом удалось воссоздать атмосферу, которая была на концертах». Именно эту фонограмму, осуществленную в 1989 году и ставшую единственной студийной работой ансамбля, фирма «Мелодия» переиздает по прошествии без малого 40 лет. Помимо Олега Киреева, игравшего на записи на саксофоне и клавишных, в состав «Орлана» входили Рустем Галиуллин (труба, кубыз), Игорь Сучков (фортепиано), Олег Янгуров (контрабас, бас-гитара), Рустем Каримов (ударные, перкуссия), Роберт Юлдашев (курай).