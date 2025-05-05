Радость со слезами на глазах: к юбилею песни «День Победы»

Денис БОЧАРОВ

Среди множества музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной войне, есть одно, без которого не обойдется ни одно празднование 9 Мая, — это песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова. В нынешнем году она отмечает полувековой юбилей.

История создания «Дня Победы» — от первоначальной задумки и последовавшей вскоре критики «сверху» до первого исполнения и безоговорочного триумфа — укладывается в рамки одного года: 1975-го, когда страна широко отмечала 30-летнюю годовщину Победы над фашизмом. Все началось с неожиданного звонка Владимиру Харитонову из музыкальной редакции Всесоюзного радио. Ему, одному из самых лучших и востребованных советских поэтов, за плечами которого было уже немало хитов («Россия — Родина моя», «Не плачь, девчонка», «Мой адрес — Советский Союз»), предложили, в преддверии знаменательной даты, написать текст песни ко Дню Победы. Было высказано пожелание, чтобы слова были исполнены оптимизма: довольно слез, грустных песен о войне написано предостаточно...

«Наверху» рассудили, что лучше фронтовика о Великой Отечественной никто не напишет — Владимир Харитонов не понаслышке знал, что такое война: воевал, был ранен. Впоследствии поэт вспоминал: «Хожу по комнате. Думаю. Слова редактора этого — я даже фамилию у нее позабыл спросить, так меня они ошарашили — из головы все никак не выходят. Тут-то и вырвалось у меня, как вздох, как озарение какое-то: «Это радость со слезами на глазах» — та самая строчка, та главная мысль, от которой и пошла вся песня...»

После того, как стихи сложились, Харитонов отдал их молодому композитору Давиду Тухманову, в соавторстве с которым до этого написал уже несколько песен. Тот сочинил музыку очень быстро. «Я не так долго возился — думаю, благодаря поэту Владимиру Харитонову, нашедшему столь проникновенные строки. Мне всегда нравилось работать с хорошими стихами. Они дают определенную форму, заряжают нужным настроением. Читая, я практически сразу понимаю, какой должна быть музыка. Если есть атмосфера, духовная или душевная, тогда слова и мелодия соединяются. И отделить их друг от друга уже невозможно», — делился воспоминаниями композитор.

Словом, песня родилась в достаточно короткий срок. Однако, как только готовое произведение легло на стол высокому начальству, пошли мытарства и проволочки: «старшие товарищи» песню не поняли и не приняли. А возможно, просто не захотели сразу визировать: не исключено, что тогда руководство заартачилось из принципа, стремления «власть употребить», а не руководствуясь какими-то реальными соображениями.

Разумеется, к лирической составляющей у худсовета претензий быть не могло по определению. Едва ли кто-то рискнул бы предъявить претензии участнику войны, признанному поэту — за пару лет до описываемых событий Владимир Харитонов, кстати, единственный из советских поэтов-песенников, удостоился почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР». «Отдуваться» пришлось молодому композитору, на чьем счету пока что значилось создание непритязательных шлягеров «Последняя электричка», «Как прекрасен этот мир», «Эти глаза напротив», «Восточная песня» и других. Критики услышали в «Дне Победы» «тлетворное влияние Запада»: излишнее синкопирование, использование электронных инструментов (в частности, бас-гитары) и даже элементы фокстрота. Хотя сам Тухманов полагал, что сочинил музыку в жанре старинного русского марша. «Именно такую музыку разносили духовые оркестры, когда в 41-м провожали на вокзальных перронах бойцов, а потом, в 45-м — встречали их, вернувшихся с войны… Рано приобщившись к музыке, я воспитывался в атмосфере мелодий, которые постоянно звучали в первые послевоенные годы. Вероятно, чисто эмоционально где-то внутри это отложилось», — рассказывал композитор.

На радио и телевидение песню некоторое время не пускали. Однако на «Голубом огоньке» 9 Мая 1975 года «День Победы» рискнул исполнить Леонид Сметанников — лауреат нескольких престижных конкурсов и фестивалей, а впоследствии народный артист СССР. И тогда композицию по достоинству оценила широкая публика — главный и беспристрастный слушатель и цензор.

Но настоящего признания пришлось ждать еще полгода. На концерте, посвященном Дню советской милиции, 10 ноября, к микрофону подошел Лев Лещенко — это имя в середине семидесятых еще не гремело на всю страну, но артист стремительно набирал обороты, благодаря яркой патриотической и идеологической окраске исполняемых им произведений. Так вот, Лещенко исполнил «День Победы» так, что сегодня представить песню в ином изложении (а существуют десятки версий) непросто. Возможно, основная заслуга лещенковского прочтения в том, что он сумел снабдить песню более доходчивыми, народными, эстрадными интонациями — чего, вероятно, недоставало версии Сметанникова, который был классическим оперным певцом.

Это музыкально-лирическое сочинение стало определяющим в карьере каждого из участников «триумвирата»: Давид Тухманов стремительно ворвался в когорту лучших советских композиторов второй половины ХХ века, Лев Лещенко не только стал лауреатом фестиваля «Песня года», но и обзавелся, возможно, главной «визитной карточкой» в своей карьере (конкуренцию «Дню Победы» в репертуаре певца могут составить разве что «До свидания, Москва» и «Соловьиная роща»). А Владимир Харитонов и вовсе называл композицию про день, который «мы приближали как могли» главным произведением своей жизни.

А вот мнение еще одного нашего композитора Владимира Шаинского, много работавшего на военно-армейской теме («Идет солдат по городу», «Если мы войну забудем», «Через две зимы»): «Песня («День Победы». — «Культура») как бы повернула время вспять. И хотя написана она была через три десятилетия после войны, кажется, что именно с ней мы победили».

Примечательно, что, помимо 80-летней годовщины Великой Победы и полувекового юбилея песни «День Победы», на 2025 год приходятся даты, связанные с именами авторов произведения: в июне — 105 лет со дня рождения Владимира Харитонова, а Давид Тухманов в июле отметит свое 85-летие.

Фотографии: Сергей Ведяшкин / АГН "Москва"; Сергей Киселев / АГН "Москва".