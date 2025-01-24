Пианизм, симфонизм и эстрада: зимние новинки от «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ

Последние релизы нашего знаменитого звукозаписывающего лейбла, как всегда, адресованы широкому кругу слушателей. Меломанам самых разных вкусовых предпочтений будет чем «полакомиться» в январе.

Игорь Яковенко

«Променад»

Данный проект представляет собой любопытный музыкальный диалог между композиторами и художниками разных эпох. Ровно 150 лет назад, в 1874 году, Модест Петрович Мусоргский написал свой цикл по мотивам двенадцати рисунков с выставки своего друга — архитектора и театрального художника Виктора Гартмана. А сегодня композитор и пианист Игорь Яковенко выучил «Картинки с выставки» и записал их.

Но все не так просто: у нашего современника появилась идея создать собственную серию. Яковенко выбрал одиннадцать современных художников, отправил им свои фонограммы «Картинок с выставки» — в результате родилось новое музыкальное произведение. В этих пьесах соединились мотивы из фортепианного цикла Мусоргского и авторский материал Игоря Яковенко — зафиксированные фрагменты и импровизация.

Если «Картинки» — это оригинальное полотно, то «Променад» — авторская интерпретация, написанная художником другого времени и другой школы. «Мои пьесы становятся своего рода вариациями на оригинальный цикл. В музыкальном плане там есть зерна произведений Мусоргского, которые прорастают во что-то совершенно новое... Я часто использую отражения, это скорее визуальный прием. В трех моих пьесах отражаются и мелодии Мусоргского, и иногда — гармоническая последовательность. Иными словами, если у него мелодия идет вверх, то я инвертирую ее вниз по тем же интервалам, и то же самое происходит с гармонией» — так Игорь Михайлович обобщает суть созданного им сочинения.

Сегодня Яковенко — один из наиболее востребованных российских пианистов. Он выступает на ведущих арт-площадках (Мультимедиа Арт Музей, «Электротеатр Станиславский», Московский музей современного искусства, Еврейский музей, Государственный центр современного искусства), а также в академических залах, среди которых концертный зал «Зарядье», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Новая сцена Александринского театра.

Леонид Коган

«Неизданное»

К 100-летию легендарного скрипача Леонида Когана фирма «Мелодия» подготовила бокс-сет из трех дисков, на которых представлены не издававшиеся ранее концертные записи Леонида Борисовича и Государственного симфонического оркестра СССР под управлением его сына Павла Когана.

Фонограмма представляет собой запись концертов, которые состоялись на сцене Большого зала Московской консерватории в марте 1977-го и январе 1978 года.

На альбоме звучат скрипичные концерты Баха, Бетховена, Брамса, Шостаковича и Вивальди. Эти произведения Коган играл на протяжении всей своей артистической карьеры.

Особого внимания заслуживает запись скрипичного концерта Шостаковича. Несмотря на то, что это сочинение Дмитрий Дмитриевич посвятил своему другу Давиду Ойстраху, чье исполнение считалось эталонным, Шостакович «был очень удовлетворен и тронут игрой Когана и принял его концепцию как естественную и имеющую право на существование», — вспоминал выдающийся советский композитор Мечислав Вайнберг, помогавший Леониду Когану в репетициях перед выступлениями.

Александра Пахмутова

«Любовь моя — спорт»

В этом году Александре Пахмутовой исполнилось 95 лет. К юбилею одного из главных российских композиторов-песенников выпущен альбом, получивший название «Любовь моя — спорт».

Александра Николаевна создавала произведения во многих жанрах — от классических сюит, концертов и кантат до киномузыки, но самая значительная часть ее наследия, наиболее широко известная и любимая слушателями разных поколений, — это, конечно же, песни. Не так-то просто вспомнить навскидку выдающегося артиста, в репертуаре которого не было бы песен Пахмутовой, ибо перед ее потрясающим композиторским даром преклонялись все — от Людмилы Зыкиной до Надежды Бабкиной и от Муслима Магомаева до Егора Летова.

В колоссальном песенном наследии Александры Николаевны и ее супруга, поэта Николая Добронравова спортивная тема всегда занимала особое место. Оно и неудивительно: во второй половине ХХ века СССР был ведущей мировой спортивной державой. Альбом «Любовь моя — спорт» впервые вышел на виниле в знаковом для советского спорта 1980 году, когда в Москве прошла Олимпиада. Александра Пахмутова была непосредственно связана с этим событием. Под ее «До свидания, Москва» на церемонии закрытия поднялся в небо символ соревнований, знаменитый мишка.

Программа обозреваемого диска состоит из энергичных, воодушевляющих композиций: «Зарядка», «Темп», «Команда молодости нашей», «Да разве сердце позабудет», «Богатырская наша сила»... В записи приняли участие ансамбль «Панорама», вокальная группа Стаса Намина, Оркестр Госкино и звезды советской эстрады: Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, София Ротару, Сергей Беликов и другие.

Стас Намин

«Противостояние»

Выход данного издания, состоящего из шести альбомов, приурочен ко дню рождения Стаса Намина (в ноябре музыканту исполнилось семьдесят три), а также к 55-летию возглавляемой им группы «Цветы». Вот как суммирует суть проекта сам Анастас Алексеевич: «Новый релиз стал смысловым продолжением двух томов «Назад в СССР» и «Вперед в неизвестность», изданных ранее на виниле фирмой «Мелодия». Они представляют разные периоды моего музыкального творчества, начиная с 1960-х годов и до наших дней. Однако именно третий том — «Противостояние», наверное, самый актуальный для меня, так как это та музыка, к которой я пришел через всю свою жизнь».

В собрании тома «Противостояние» представлены три музыкальных направления, в которых сегодня работает Намин. «Первое — симфоническая музыка, а именно симфония S-Quark, сюита «Осень в Петербурге» и фрагмент «Противостояние» из моего нового балета «Пороки и любовь», — комментирует артист. — Второе направление — это джазовый проект, созданный совместно с Романом Мирошниченко по моим произведениям, который получил в 2023 году высшую мировую награду Global Music Award, а одно из произведений этого альбома было признано лучшей композицией в ежегодном песенном конкурсе в США (Best Jazz Award/USA Songwriting Competition). И, наконец, мой авторский песенный альбом «Летать», написанный в 2022 году и записанный с «Цветами». Это мой первый альбом, где я написал и музыку, и тексты всех песен, и даже две из них спел сам. Может быть, этим альбомом я завершил свое многолетнее песенное творчество. Также в издание вошли главные фрагменты живого выступления группы «Цветы» в Кремле в 2019 году».

Стаса Намина по праву принято считать одним из основателей отечественной рок-музыки и шоу-бизнеса. Сфера его творческих приложений, кажется, не поддается исчислению. Он — композитор, гитарист, продюсер, а также художник, фотограф, режиссер театра и кино, организатор уникальных культурных мероприятий и фестивалей, создатель многих новаторских социальных проектов. Творчество группы «Цветы», созданной Стасом Наминым в далеком 1969 году, близко уже нескольким поколениям слушателей. А основанная им в 1987 году рок-группа «Парк Горького» получила мировую известность.

Фото: обложки релизов