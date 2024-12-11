Валерий Кучеренко, автор книги «Rock Art. Фиолетовые архивы»: «Обложки альбомов неотделимы от звучащей на них музыки»

Денис БОЧАРОВ

В истории рок-музыки визуальная составляющая имеет не меньшее значение, чем записанная на пластинке фонограмма. «Культура» побеседовала с исследователем и фотографом Валерием Кучеренко, автором вышедшей в этом году книги Rock Art, посвященной художественному оформлению альбомов.

— Валерий Владимирович, с чего началось ваше увлечение искусством оформления обложек музыкальных альбомов, так называемых артворков?

— Интерес к оформлению обложек альбомов возник задолго до того, как я стал журналистом. Он появился еще в школьные годы — и не ослабевает по сей день. В конце 1970-х я, будучи школьником, услышал, благодаря старшим товарищам, пластинку Animals группы Pink Floyd, которая мне просто «сорвала крышу». И не менее сильное впечатление, чем музыка, произвела на меня обложка диска с изображением свиньи, парящей в мрачном небе между труб какого-то непонятного огромного сооружения. Потом я увидел конверты дисков Nazareth, Uriah Heep, Deep Purple, Slade и прочих рок-групп. Я будто провалился в иной мир: яркий, насыщенный, чарующий. Это было потрясающе!

В студенческие годы в поле моего зрения стали попадать зарубежные музыкальные журналы, которые, по большей части, невозможно было купить из-за непомерно высокой цены, которую заламывали привозившие их иностранцы. Но я уже тогда начал получать информацию по интересовавшим меня вещам: брал на время журналы, переводил некоторые отрывки статей и заносил в тетрадку. Несколько журналов каким-то непостижимым образом мне все же удалось приобрести, и я их хранил более бережно, чем книги, кассеты и прочие личные вещи.

— Подозреваю, что сбор подобной информации — кропотливый, хотя и увлекательный, труд. Какими источниками пользуетесь, от чего отталкиваетесь, выверяя степень достоверности материалов?

— В девяностые годы музыкальные журналы стали гораздо доступнее, поэтому интересующая меня информация поступала более регулярно. Прорыв произошел в конце 90-х, когда я стал журналистом-фрилансером. А на заре «нулевых» начал работать штатным журналистом в одном известном музыкальном издании — и поток информации возрос в разы.

Этому поспособствовало начало общения с музыкальным сообществом. Всех этих людей я просил рассказать об оформлении того или иного альбома, который они записали, издали или прорекламировали. Также я обращался к руководителям рекорд-лейблов с просьбой помочь мне с контактами дизайнеров, художников, фотографов, арт-директоров и других специалистов, имеющих отношение к созданию артворков.

Наладилась связь со многими интересующими меня людьми. Переписка с ними шла, в основном, по электронной почте, но часть информации была получена в ходе телефонных разговоров, а также при живом контакте. Порой их сообщения изобиловали сленговыми словечками, поэтому я подключил профессионалов, занимающихся переводами художественных произведений.

— Как долго вызревала идея выпустить книгу?

— По мере накопления материала, я начал его потихоньку публиковать. Эссе об оформлении альбомов время от времени появлялись в изданиях, с которыми я сотрудничал: Classic Rock, Music Box, Dark City, «Ровесник».

К сожалению, с развитием интернета и появлением большого числа информационных порталов и блогов, многие печатные музыкальные издания закрылись. Работавшим в них журналистам пришлось переквалифицироваться в блогеров или заняться чем-то еще. Я же решил систематизировать накопленный за долгие годы материал и запустить серию книг о создании артворков под названием Rock Art. Меня в этом начинании поддержал известный музыкант и бизнесмен Игорь Сандлер, взявший на себя роль генерального продюсера и издателя.

Обсудив проект, мы поначалу решили первый том серии посвятить обложкам альбомов Pink Floyd, использовав мою трехлетнюю переписку с шефом дизайн-агентства Hipgnosis, которое придумало артворки всех пластинок этого коллектива, кроме дебютной. Но мы изменил первоначальный замысел, решив посвятить первый том нашей серии другой известной группе — Deep Purple, а также ее «производным» в лице коллективов Rainbow и Whitesnake...

Во-первых, Deep Purple — одна из ключевых групп хард-рока, оказавшая колоссальное влияние на рок-музыку в целом. К тому же, этот коллектив — один из «долгожителей» современной музыки и до сих пор радует фанатов новыми альбомами и живыми выступлениями.

Во-вторых, исторически сложилось, что Deep Purple являлись самой популярной рок-группой в Советском Союзе, и остаются таковой в современной России. Об этом можно судить по продажам альбомов на виниле и по количеству зрителей, в течение многих лет под завязку заполнявших столичный стадион «Олимпийский» на концертах коллектива. И многие из приходивших на эти выступления поклонников были в футболках с принтами обложек своих любимых альбомов DP: для них «картинки» неотделимы от музыки группы.

Кстати, выпущенная книга не только повествует о художественных и дизайнерских находках оформителей альбомов Deep Purple, но и дает, на мой взгляд, неплохое представление о том, как на протяжении нескольких десятилетий менялся подход к визуальной составляющей музыки этих рок-ветеранов. Для создания артворков группы было задействовано большое число специалистов, у многих из которых сейчас высочайший статус в области графического дизайна...

Что же касается серии Rock Art, то она, надеюсь, будет продолжена. Консультации по поводу того, какие исполнители войдут во второй том, закончены, и уже начался процесс его сборки. Если давать оценку объему накопленной информации в целом, могу сказать, что для ее достойного отражения потребуется многотомное издание.

— С какого момента, по вашему мнению, красочному и вдумчивому оформлению грампластинок стали уделять пристальное внимание?

— В 1960-х музыкальная индустрия взяла небывалую до тех пор высоту. Прежде всего, по экономическим причинам. Грампластинки стали доступнее среднестатистическому потребителю, а количество музыкальных исполнителей возросло, особенно на волне грандиозной популярности первых альбомов The Beatles.

Конкуренция на музыкальном рынке стала более острой, и руководители лейблов поняли, что просто поместить на обложку фотографию группы уже недостаточно. Крупные компании (Columbia, Capitol, Mercury, Polydor и некоторые другие) стали нанимать специалистов-маркетологов, отвечающих за оформление альбома. Они привлекали к этой работе профессиональных дизайнеров, которым надлежало исполнять обязанности арт-директоров. А те, в свою очередь, привлекали к процессу непосредственных исполнителей — художников, фотографов и шрифтовиков.

Со временем большинство рекорд-лейблов обзавелось собственными художественными отделами, имеющими солидные бюджеты. Они привлекали специалистов высочайшего уровня из топовых дизайн-агентств и координировали их работу, а руководители арт-отделов, тоже будучи довольно влиятельными людьми, напрямую подчинялись президентам компаний. «Золотым веком» работы художественных отделов рекорд-лейблов стали 1970-е и 1980-е годы, давшие нам максимальное количество артворков, признанных сегодня своего рода графическими иконами.

— Что представляет собой искусство оформления музыкальных альбомов сегодня? Есть ли у него перспективы?

— С возникновением формата CD искусство оформления музыкальных альбомов сильно «просело»: конверт виниловой пластинки позволял представить гораздо более детализированную и продуманную картинку. В настоящее время винил возвратился, и оформители снова получили возможность представить свои изыски на площади большого формата.

Но, увы, подавляющее число современных дизайнеров и художников пользуются компьютерными графическими редакторами, а в последнее время — и вовсе услугами искусственного интеллекта. А этот подход, на мой взгляд, способствует тиражированию стерильных и обезличенных картинок. Так что новых оформительских шедевров, я считаю, нам уже не видать. Впрочем, как и великих музыкальных произведений. Возможно, этого уже и не нужно, ведь для ознакомления с тем, что было сделано в предыдущие десятилетия, одной жизни может не хватить.

— Назовите tор-5 любимых обложек музыкальных альбомов.

— Это, как ни странно, довольно несложно. Такой условный список сформировался еще в годы моей юности, когда мощнейшее воздействие музыкальной и визуальной составляющих на мою неокрепшую психику как раз и происходило. С тех пор мало что поменялось. В этот список входят: вышеупомянутый альбом Animals, а также Dark Side of The Moon группы Pink Floyd, плюс дебютные пластинки Led Zeppelin, Black Sabbath и King Crimson.