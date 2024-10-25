От джаза до романса и от симфонии до Ренессанса: осенние релизы фирмы «Мелодия»

Денис БОЧАРОВ

«Культура» представляет новинки нашего знаменитого аудио-лейбла.

«Пикник-квинтет»

«Весной»

Ансамбль «Пикник-квинтет» образовался в 2018 году и за шесть лет занял достойное место в среде джазовых музыкантов. Сегодня его солисты (создатель проекта, гитарист Дмитрий Андреев, флейтистка Юлия Падалко, пианистка Ольга Заикина, контрабасист Ваджид Мухамеджанов, ударник Денис Любаков) — лауреаты международных конкурсов. Они выступают в Московской филармонии, на фестивалях в Парке искусств Музеон, музеях-усадьбах Архангельское и Царицыно. Но их работа не ограничивается концертами. «Пикник-квинтет» можно услышать и на театральных сценах, и на литературных вечерах.

В репертуаре коллектива — композиции в стиле «академ-джаз» и неоклассические сочинения. Концертные программы ансамбля включают в себя музыку Астора Пьяццоллы, Антонио Жобима, Оскара Питерсона, Виктора Янга, Дюка Эллингтона, Хуана Тизола, Максимо Диего Пухоля, Сергея Василенко, Александра Иванова-Крамского и других авторов. «Пикник-квинтет» — единственные в России музыканты, которые исполняют весь репертуар пьес для гитары известного французского джазового автора Клода Боллинга и его «Пикник-сюиту».

Для дебютного альбома музыканты выбрали небольшую, длящуюся всего тринадцать минут, сюиту «Весной» русского и советского композитора Сергея Василенко. Сергей Никифорович создал множество произведений, охватывающих самые различные жанры, — от романсов, музыки к спектаклям и фильмам до симфоний и опер. Сюита «Весной» для флейты и камерного оркестра была написана ровно семьдесят лет назад, в 1954-м. Здесь это произведение звучит в специальном переложении для джазового квинтета.

Дмитрий Скориков, Владимир Овчинников

«П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Романсы»

Солист «Геликон-оперы», бас Дмитрий Скориков и пианист Владимир Овчинников сотрудничают не первый год. Их совместные выступления можно услышать во многих московских залах. Результатом их концертной и студийной работы стал альбом романсов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, записанный в прошлом году.

Для этой пластинки Скориков и Овчинников выбрали романсы на стихи российских поэтов, которые отразили разные возможности жанра. Среди них — повествующий о негромком героизме «Подвиг» Алексея Хомякова, подражающий птичьему пению «Соловей» Пушкина, скорбная, возникшая после смерти близкого человека «Страшная минута» Чайковского, величественный «Христос воскресе» Дмитрия Мережковского, энергичное «Пора!» Семена Надсона...

Представленные сочинения позволяют оценить многообразие образов, которые умел передавать русский романс рубежа XIX–XX веков. Неслучайно оба исполнителя говорят о важной роли языка в устройстве романса, союзе музыки и слова. В частности, Дмитрий Скориков отмечает: «Чайковский и Рахманинов чувствовали музыку русского языка. Это самые большие мастера романса, которые подчеркивали красоту русского слова. Более проникновенных художников сложно себе представить. Они работали, в первую очередь, с интонацией. Как преподнести фразу, как обыграть мысль, как положить стихотворение, его особенности, на музыку».

Академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии

«Стравинский: «Игра в карты». Бернстайн: «Симфония № 2 «Век тревог»

Этой осенью исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося советского дирижера Арнольда Каца (1924–2007), основателя симфонического оркестра Новосибирской филармонии (сейчас — Новосибирский академический симфонический оркестр). Концертный сезон 2024/2025 в Новосибирской филармонии будет посвящен юбилею маэстро, а фирма «Мелодия» планирует оцифровать оригинальные мастер-ленты с записями оркестра Новосибирской филармонии под управлением Арнольда Михайловича, выходившими на пластинках в разные годы.

Серию этих публикаций открывает альбом с записью балета Игоря Стравинского «Игра в карты» и симфонией «Век тревог» Леонарда Бернстайна, впервые выпущенных на пластинке сорок лет назад. Дебютный релиз юбилейной серии демонстрирует обращение дирижера к новой и редкой для Советского Союза музыке в тот момент, когда его коллектив стал не только всесоюзной, но и мировой знаменитостью. 1980-е — время активных международных гастролей музыкантов Новосибирской филармонии, критики тогда писали: «Этот оркестр, состоящий из выдающихся музыкантов и руководимый величественным Арнольдом Кацем, представляет собой важную часть русской оркестровой культуры».

Оба сочинения, записанные маэстро в 1983 году, нечасто появлялись в репертуаре советских коллективов, а студийная запись «Игры в карты» и вовсе стала одной из первых в стране. Винил, вышедший в 1984-м, считается раритетом и сейчас впервые представлен на цифровых платформах.

Alta Capella Ensemble

«Scaramella va alla guerra»

Название этого альбома отсылает к открывающей фонограмму одноименной композиции французского композитора, одного из ведущих представителей франко-фламандской полифонической школы, Жоскена Депре. «Скарамеллой» во времена Высокого Возрождения называли популярную мелодию, с которой ассоциировался известный персонаж комедий: веселый, энергичный, несдержанный и даже нелепый в своей неуемной энергии и проделках вояка. Песенки-скарамеллы сохранили старинные диалектизмы и по сей день бросают вызов переводчикам и интерпретаторам.

Сборник «Scaramella va alla guerra» представляет собой своеобразную звуковую карту Европы эпохи Ренессанса. В треклист альбома вошли произведения французов Адриана де Руа и вышеупомянутого Жоскена Депре, итальянцев Франческо да Милано и Бартоломео Тромбончино, испанцев Маркетто Кара и Диего Ортис. Одним из авторов здесь выступает даже король — Генрих VIII Тюдор. Среди выбранных для релиза сочинений — как известные и часто появляющиеся в концертных залах пьесы, так и вещи, которые редко можно услышать в записи.

Программа диска охватывает всю Центральную Европу: от Испании на юге до Британии на севере. Запись показывает, насколько контрастной была культурная эпоха пятьсот лет назад, как велик был разброс эстетических ориентиров — от расцвета полифонии до проникновения в высокие жанры простых народных мотивов...

Музыканты, представляющие настоящий альбом, уже давно работают со старинными пьесами. Ансамбль Alta Capella Ensemble стал первой в России группой ренессансных и барочных духовых инструментов, в чей репертуар входит европейская духовная и светская музыка XIV–XVII веков, сыгранная исключительно на аутентичных инструментах. Так, дирижер и мультиинструменталист Иван Великанов участвует в альбоме не только как художественный руководитель, но и как исполнитель: играет на цинке (корнет), блокфлейте и ударных.

Сопрано Лилия Гайсина, солистка московского Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, также нередко обращается к теме барокко. Она является частым гостем тематических фестивалей (таких, как гёттингенский International Händelfestspiele и потсдамский Musicfestspiele Potsdam Sanssouci) и поет вместе с лучшими российскими и мировыми аутентистами — «Академией старинной музыки», Bach-consort, Ensemble 1700 и другими.

В состав Alta Capella Ensemble также входят Марина Белова (лютня, гитара),

Александр Горбунов (виола да браччо, ударные), Андриан Принцев (теноровый сакбут), Михаил Оленев (басовый сакбут). Для справки: сакбут — это ранняя форма тромбона, использовавшаяся в эпоху Возрождения. Программа этого любопытного альбома была записана в Доме Литераторов города Тарусы в 2021 году.