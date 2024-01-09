Бетховен, балет и барокко: новинки от фирмы «Мелодия»

Денис БОЧАРОВ

Под занавес уходящего года наш главный звукозаписывающий лейбл выпустил несколько свежих релизов.

Людвиг ван Бетховен «32 сонаты для фортепиано»

Известный российский пианист, профессор Московской консерватории Михаил Лидский исполняет сонаты Людвига ван Бетховена на протяжении многих лет. Полный фортепианный цикл сонат гениального немецкого классика в интерпретации Михаила Викторовича впервые прозвучал еще в 2006 году. Теперь он впервые выходит в записи.

Лидский отмечает, что, приступая к работе, воспринимал ее как одну из главных вех своей творческой биографии. Первые сонаты пианист начал учить еще в юности — невольно следуя за композитором, который сочинял собственный масштабный цикл на протяжении тридцати лет.

Сонаты в альбоме расположены в хронологическом порядке, по годам создания, чтобы показать, как менялась творческая мысль Бетховена в течение жизни. Музыковеды отмечают, что интерпретации Лидского словно открывают слушателю дорогу к замыслу композитора: сонаты стали строгими и сдержанными; возможно, несколько утратив привычный эмоциональный градус, они приобрели дополнительную глубину.

Даже для пианистов высокого класса исполнение или запись полного цикла фортепианных сонат Бетховена считается неординарной задачей, является своеобразным вызовом и проверкой. С начала ХХ века за этот проект брались около сорока музыкантов со всего мира. Среди них признанные мастера: Артур Шнабель, Вильгельм Кемпф, Клаудио Аррау. В России 32 сонаты играли Самуил Фейнберг, Мария Гринберг, Татьяна Николаева. Теперь в их числе значится и Михаил Лидский, который, кстати, в декабре 2023-го отметил свое 55-летие.

Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро. Балет в четырех действиях»

Ни для кого не секрет, что этот бессмертный шедевр Чайковского является одним из наиболее часто исполняемых произведений в бескрайнем море популярной классики. Именно поэтому и записей «Лебединого озера» существует великое множество. Недавно «Мелодия» выпустила фонограмму балета в исполнении Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения под руководством Геннадия Рождественского...

В пятидесятых годах прошлого столетия Геннадий Николаевич стал самым молодым дирижером Большого театра. В 1952-м, когда маэстро был только 21 год, он впервые дирижировал балетом Чайковского «Спящая красавица», а через два года в его репертуар вошло и «Лебединое озеро». Это произведение маэстро особенно любил, отмечая что всегда был счастлив, становясь за пульт.

Первым из трех созданных Чайковским балетов Рождественский дирижировал так часто, что в 1956 году, когда балетная труппа Большого театра поехала на гастроли в Лондон, под его управлением прошло около 50 показов спектакля. Гастроли театра в Великобритании прошли с огромным успехом, после чего Геннадия Николаевича пригласили выступить с Королевским филармоническим оркестром и записать «Лебединое озеро» на студии Decca вместе с музыкантами Ковент-Гарден. Правда, обе задумки тогда, «по горячим следам» реализовать не удалось: из-за восстания в Венгрии артисты Большого срочно вернулись в Москву.

Свое «Лебединое озеро» Геннадий Рождественский записал лишь в 1969-м на «Мелодии». Примечательно, что на компакт-дисках данная фонограмма публикуется впервые, поскольку прежде, в советские годы, эта запись выпускалась только на грампластинках.

И.С. Бах, К.Ф.Э. Бах «Избранные произведения для гобоя»

Этот любопытный релиз состоит из сочинений двух представителей знаменитой композиторской династии — помимо Баха-отца, на альбоме записана музыка его сына Карла Филиппа Эммануила Баха. В программе диска три сонаты для гобоя и континуо («бассо-континуо» — так в XVII–XVIII веках называлась аккомпанирующая группа инструментов, куда обязательно входил клавишный инструмент, а также могли включаться виола да гамба, виолончель, басовые разновидности лютни. — Культура), плюс фрагменты из кантат, где гобой выступает как сольный инструмент в дуэте с голосом. В настоящей записи приняли участие Олег Якубович (гобой), Федор Строганов (клавесин), Евгений Аврушкин (виолончель), и Анна Пегова (сопрано).

Гобой стал особенно популярен у композиторов именно в эпоху барокко. А сегодня сочинения эпохи барокко, в частности сонаты Иоганна Себастьяна и Карла Филиппа Эммануила Баха, составляют основу репертуара гобоистов во всем мире. Любопытно, что при жизни Иоганн Себастьян Бах был куда менее популярен, чем его сыновья, которые считались новаторами в музыке XVIII столетия, а музыка Баха-отца в то время была предана забвению.

Программа, собранная Олегом Якубовичем, может стать очередным поводом для слушательского исследования и даст возможность сравнить произведения двух поколений баховской династии. Фонограмма совсем свежая, записана в 2023 году. В роли звукорежиссера выступил известный продюсер, аранжировщик и музыкант Андрей Старков.

Антон Батагов «Хорошо медитированный клавир»

Название программы недвусмысленно отсылает к одному из ключевых сочинений Иоганна Себастьяна Баха — сборнику «Хорошо темперированный клавир», с которого принято отсчитывать использование равномерно темперированного строя, подразумевающего деление октавы на двенадцать равных частей — полутонов.

«Клавир» Батагова состоит из девяти пьес, каждая из которых называется «формулой». Музыкант выбрал старинные музыкальные формы (чакону, пассакалию, рондо, канон): они, по мнению автора, соответствуют не только музыкальному мышлению эпохи барокко, но и современному минимализму, для которого характерна простота мелодических построений.

Для записи был выбран уникальный инструмент — рояль Steinway 1909 года, который принадлежал выдающемуся пианисту Николаю Петрову и сейчас хранится в Российском национальном Музее музыки, где и был записан альбом.

«Инструмент совершенно удивительный. У него каждая нота как будто бы обладает своей выразительностью и индивидуальностью, не похожей на другие ноты. Иногда слышны механические призвуки — как это бывает у механики клавесина или у струн гитары. В этом есть некоторое «несовершенство» (в отличие от идеально ровного яркого звука современных больших концертных роялей), но именно это и делает этот инструмент особенным», — говорит Антон Александрович.

Батагов — разноплановый пианист, хорошо известный как автор самобытных сочинений и переосмыслений сочинений прошлого. Он регулярно обращается к произведениям, в которых видит черты «минималистского» подхода к звуковому материалу. Каждый концерт музыканта становится своего рода ритуальным действом, коллективной медитацией в полной темноте зала, в котором освещены только ноты, клавиатура и руки исполнителя.

С фирмой «Мелодия» Батагов сотрудничает с 2016 года, регулярно выпуская новые альбомы. Коллекция его дисков, которые выпустил наш звукозаписывающий лейбл, включает как интерпретации классических сочинений (Баха, Моцарта, Дебюсси, Шуберта, Шопена, английской музыки XVI–XVII веков), так и авторские сочинения. Предлагаемая фонограмма датируется ноябрем 2022 года.