Андрей Удалов, организатор «Шаинский фест»: «Наша цель — избавиться от примитивизма и поднять уровень культуры детской песни»

Денис БОЧАРОВ

В новом году впервые будет проведен «Шаинский фест», целью которого является поиск талантливых авторов, создающих детскую песню. «Культура» побеседовала с художественным руководителем фестиваля, актером и режиссером Андреем Удаловым.

— Расскажите об истории создания фестиваля.

— Владимир Яковлевич Шаинский, с которым я был хорошо знаком и тесно сотрудничал на протяжении почти четверти века, начал поднимать тему острой нехватки качественной песни для юного поколения еще в конце 1980-х. Когда разрушился Советский Союз, моментально прекратилось все, что имело государственную поддержку в отношении маленьких детей: прекратили снимать фильмы-сказки, создавать новые сценарии, писать стихи и сочинять музыку. Вся индустрия, которая в СССР была отлажена десятилетиями и поставлена на государственные рельсы, в одночасье приказала долго жить. К тому же старые авторы постепенно стали уходить просто в силу естественных причин, а о том, чтобы появились новые, никто не позаботился.

Эту возникшую зияющую брешь Шаинский в полной мере ощутил на себе. Ведь раньше было как: он приносил песню, сдавал ее в Союз композиторов, после чего произведению давался ход. Но ситуация поменялась: для того, чтобы популяризировать песню, стало необходимым одно условие, а именно — наличие денег.

И получилось, что такие выдающиеся люди, как Владимир Шаинский, Евгений Крылатов, Юрий Энтин, Леонид Нечаев (прекрасный кинорежиссер, снявший, среди прочего, такие фильмы, как «Приключения Буратино» и «Про Красную Шапочку»), вместо того, чтобы писать музыку, сочинять стихи и снимать фильмы, были вынуждены обивать пороги заведений, где заседали так называемые продюсеры, ни черта в творчестве не понимавшие. Они просто распоряжались деньгами, поэтому продукт, который выдавали, отличался крайне низким качеством.

Результат налицо: включите любой мультипликационный телеканал (а их в последнее время стало пруд пруди) и вы услышите массу музыкального материала, якобы адресованного детской аудитории, но ни одна из песен за последние тридцать лет так и не стала по-настоящему популярной. Таких шедевров, как «Улыбка», «Крылатые качели», «Пусть бегут неуклюже...», «Крейсер «Аврора», «Облака», «Чунга-Чанга», не появилось. Ни внятной мелодии, ни толкового содержания в современных детских песнях нет —вообще ничего, что можно было бы назвать искусством.

А это пагубная тенденция, потому что вкусам и запросам маленьких детей нынешние произведения (которые и произведениями-то язык не поворачивается назвать) не отвечают. А между тем, маленький ребенок — это главное, именно от него зависит будущее страны, да и планеты в целом.

— Сложившуюся неутешительную ситуацию необходимо было как-то менять?

— Именно. Постепенно у нас с Вячеславом Шаинским, сыном композитора, возникла идея реализовать-таки задумку, которую хотел воплотить в жизнь еще Владимир Яковлевич: чтобы хорошие детские песни продолжали создаваться, необходимо открывать новых авторов. И, поскольку неизвестному композитору и поэту пробиться наверх сейчас неимоверно сложно, а многие маститые авторы пишут для детей с большой неохотой (это невыгодно с коммерческой точки зрения), мы и решили выступить в роли организаторов фестиваля авторов новых детских песен.

Я знаю, что в России очень много «кустарных» авторов, самоучек, самодеятельных поэтов и композиторов, которые неплохо пишут для детей — причем делают это не для денег, а именно от сердца. И мы хотим помочь этим людям проявиться, а именно представить свои произведения на площадке нашего фестиваля, главной задачей которого является возрождение жанра детской песни в ее классическом, привычном понимании.

Сейчас ведь очень много программ, которые как бы подделываются под детские. То есть, бывает, выходит на сцену какой-нибудь шестилетний ребенок с макияжем под стать восемнадцатилетнему и начинает петь что-то в духе «I love you, I kiss you, I miss you» — и это выглядит, по меньшей мере, не органично. Дети должны петь детские песни. Негоже и нелепо запихивать маленького ребенка во взрослый костюм. И если иных взрослых подобное зрелище умиляет и приводит в экстаз, то эти взрослые попросту не умны.

Миссия нашего начинания в том, чтобы внести заметный вклад в общее поднятие уровня детской культуры. Очень бы хотелось надеяться, что нам это удастся.

— Задача благородная. Однако даже если с помощью патронируемого вами фестиваля удастся открыть новых Шаинских, Крылатовых, Чичковых, Минковых и других мастеров, как сделать, чтобы они зазвучали повсеместно? Не упустили ли мы за последнее время поколение благодарных маленьких слушателей?

— Я глубоко убежден: если произведение талантливо, оно зазвучит. Если, например, сейчас на горизонте появится нечто сродни «Песенке Мамонтенка», то силой вколачивать ее не придется, уверяю вас. Талантливой композиции необходим только маленький толчок, далее она воспарит сама. Проблема лишь в том, что такой композиции нет. Точнее, возможно, она и есть, просто мы ее не видим и не слышим.

Приступая к реализации проекта, мы, разумеется, подумали о том, какими располагаем ресурсами для того, чтобы достойная песня не затерялась. Итоговый концерт, который состоится в Государственном Кремлевском дворце 1 июня 2024 года, в День защиты детей, будет транслироваться по телевидению. Это огромное выступление, названное «Все лучшее — детям!», уверен, незамеченным не останется. Его первое отделение будет полностью посвящено песням, которые станут победителями фестиваля «Шаинский Фест». Эти новые песни прозвучат в исполнении самых известных артистов нашей эстрады. Таким образом, аванс автору автоматически будет выдан щедрый. Если песню никому не известного, не профессионального автора исполнит, скажем, Лариса Долина — это уже победа, согласитесь.

Серьезную заявку на то, что в результате будут выбраны самые достойные песни, дает и сам состав жюри — оно у нас суперпрофессиональное. Среди приглашенных: Максим Дунаевский, Григорий Гладков, Юрий Куклачев, Диана Берлин, упоминавшиеся выше Юрий Энтин и Лариса Долина.

— Какими критериями жюри будет руководствоваться? В частности, насколько новая детская песня должна учитывать фактор современных реалий?

— Безусловно, фактор современности никто не отменял, песня должна быть свежей, и никаким ретроградством мы заниматься не собираемся. Про смартфоны и иные гаджеты тоже можно спеть талантливо. Если в песне будет заложен смысл, который детям как-то поможет, мы ее обязательно наградим и отметим. Кстати, гран-при у нас будет в виде денежной премии.

Главное, чего мы хотим добиться, — победить примитивизм. Сочинения некоторых авторов (некоторые из них, кстати, весьма известны) мы уже отвергли. Но сделали это не потому, что относимся к ним предвзято, просто композиции эти ничего в себе не несут, непонятно, для чего они создавались. Мы стараемся выбирать вещи, близкие к искусству, как бы высокопарно это ни прозвучало.

— Согласитесь, найдутся циники, которые недовольно фыркнут: «Почему вот эта композиция считается примитивной, а, скажем, «В траве сидел кузнечик» — нет?»

— Обязательно найдутся. Но именно для того, чтобы отличить Божий дар от яичницы, и существует музыкальная грамота. И грамотность. Дело в том, что «В траве сидел кузнечик» — не такое уж простое произведение. С точки зрения композиции, оно написано очень грамотно. У Владимира Яковлевича других композиций вообще нет. Это я не к тому, что Шаинский окончил консерваторию — в конце концов, среди участников нашего фестиваля могут быть люди с самым разным уровнем музыкального образования. От никому не известного дедушки из Иркутской области до Алексея Львовича Рыбникова.

— Рыбников тоже предложит новую песню для фестиваля?

— Очень надеемся. По крайней мере, будем просить его представить на концерте в ГКД новое произведение для детей. На этом же выступлении мы представим новую, никем не слышанную песню Владимира Яковлевича Шаинского. Она называется «Надежды России», и 1 июня состоится ее мировая премьера.

— Планируется ли выпуск пластинки или компакт-диска по итогам мероприятия?

— Обязательно. Мы подготовим специальное издание фестивального сборника песен. Помимо этого, телевизионная трансляция действа будет неоднократно показана по телеканалу ОТР — есть соответствующая договоренность. В рамках проекта мы будем тесно сотрудничать с радиостанциями «Культура», «Орфей», «Детское радио». И вообще данное мероприятие не предполагается устроить по принципу «провели и забыли». Нет, мы будем продолжать держать руку на пульсе, сотрудничать с авторами, помогать им записываться, находить для них исполнителей и так далее.

— На сайте фестиваля указано, что к участию приглашаются авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста. Как определить границы «детскости»? Ведь во многих детских фильмах и даже мультфильмах порой звучат песни, которые вполне можно считать и взрослыми.

— Существуют какие-то общечеловеческие правила. Мы же не будем с детьми обсуждать поцелуи взасос, верно? Также в нормальном обществе существует негласная установка, что дети не ругаются матом. Поэтому есть какие-то моменты, которые в детских песнях не допускаются по умолчанию. Необходимо исходить из понимания того, на что способен кругозор маленького ребенка.

Мне кажется, у авторов должна присутствовать некая «чуйка», которая для каждого из них и определяет границы этой самой детскости. Те же Шаинский и Крылатов эту невидимую грань улавливали виртуозно. Да, у них тоже в песнях присутствовала любовь, но она никогда не была ниже пояса.

Есть вполне очевидные моменты, которые с детьми раньше определенного возраста обсуждать не принято. Тот отрезок времени, который дети проживают от трех до четырнадцати лет, должен быть наполнен культурным материалом, который сможет их подготовить к красивой, достойной и высоко духовной взрослой жизни. Всему свое время, и этот аспект авторы новых детских песен должны обязательно учитывать. А для этого они, помимо всего прочего, должны быть еще и неплохими психологами.

Фотографии предоставлены Андреем Удаловым.