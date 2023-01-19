Композитор Олег Иванов: «Патриотизм — основополагающее понятие»

Денис БОЧАРОВ

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 22 декабря 2022 года.

— Семьдесят пять — серьезная отметка. С какими ощущениями подходите к этой дате?

— Как-то все быстро промелькнуло, ведь я по сей день ощущаю себя молодым. Благо пока еще здоров, продолжаю работать, писать песни. И не только песни, кстати: недавно закончил цикл из пяти романтических пьес для фортепиано — это академические сочинения. Пару лет назад написал детский мюзикл «Большая перемена», который был посвящен юбилею нашей Победы.

Недавно написал песню на стихи Дмитрия Кедрина — «Россия, благослови!». Приурочил ее к 85-летию образования Алтайского края, откуда я родом. Позволю себе процитировать несколько строк:

На жизнь и на смерть пойдем за тобой

В своей и чужой крови!

На грозный бой, на последний бой

Россия, благослови!

На мой взгляд, эти строки, написанные в 1943 году, куда как более явственно отражают положение дел, сложившееся в нашей стране сейчас.

— Про положение дел мы еще поговорим. А какую песню, вышедшую из-под вашего пера, вы бы назвали своей визитной карточкой?

— Думаю, у меня их как минимум две. Это, конечно же, «Олеся» в исполнении ВИА «Сябры» и «Товарищ», после которой я стал известен как композитор. Хотя, вы знаете, Анатолий Ярмоленко, руководитель тех же «Сябров», говорил мне, что у песни «Глухариная заря», не менее сильной, чем «Олеся», просто не сложилась судьба. Надо было подождать год-другой, и тогда бы она, глядишь, «выстрелила»: каждому произведению свой срок.

— Вы окончили медицинский институт. Как получилось, что выбрали музыку?

— Все началось в далеком Норильске, где жили и работали мои бабушка и дед. Родители на четыре года — с двух лет до школы — отдали меня им на воспитание. Тогда и обнаружились мои музыкальные способности; можно сказать, что говорить и петь я учился одновременно. Здесь отдельное спасибо стоит сказать бабушке, Анне Евлампиевне, она замечательно пела, была лучшей певуньей в деревне на Алтае. Она же и меня научила петь русские и украинские народные песни, а также песни лучших советских композиторов.

В школе постоянно участвовал в художественной самодеятельности, был даже руководителем школьного эстрадного ансамбля. Параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано, тогда же пытался сочинять собственные вещи, правда, на уровне подражательства.

А медицинский... Родители всегда относились с огромным уважением к профессии врача и хотели, чтобы я им стал. Мама и папа выписывали журнал «Здоровье», каждый из номеров которого был мною прочитан от корки до корки. Так что предрасположенность к медицине во мне была заложена еще на генетическом уровне.

Но однажды, возвращаясь из института, поймал себя на том, что в моей голове крутится мелодия — новая, своя. К тому моменту когда вернулся домой, я ее, что называется, «докрутил», она полностью оформилась. Сел за инструмент, подобрал аккорды — вот так и родилась первая песня без слов. После этого почти каждый день рождались мелодии, инструментальные пьесы, какие-то наброски. Постепенно мои песни стали исполнять вокально-инструментальные ансамбли Барнаула, меня начали узнавать и признавать. В город приезжали известные на всю страну артисты. Меня пропускали к ним за сцену. Солидно представлялся: «Здравствуйте, я композитор Олег Иванов. Хочу показать вам свои песни».

— И все артисты мгновенно заинтересовывались?

— Нет, не все так просто. Некоторые сразу вежливо отказывали, а другие принимали к рассмотрению, но все равно не исполняли. Шло время, и, видимо, количество переходило в качество. Возможно, решающую роль сыграло знакомство с музыкой The Beatles. Их творчество, помноженное на мою любовь к русской песенной традиции, помогло сформироваться собственному стилю.

Прорывной явилась песня «Товарищ» на стихи Александра Прокофьева, исполненная Аидой Ведищевой и победившая в 1970 году на Всесоюзном конкурсе, организованном радиостанцией «Юность», посвященном 25-летию Великой Победы. Председателем жюри была Александра Николаевна Пахмутова. Эту песню пели многие артисты — от Льва Лещенко до ВИА «Веселые ребята».

С того момента вся моя жизнь перевернулась. Поскольку после «Товарища» все серьезные композиторы меня приняли в свой круг. Последовавшим затем песням «На чем стоит любовь», «Горлица», «Тебе, я знаю, все равно» и другим тоже сопутствовал успех. Что особенно приятно и ценно — «Горлицу» Василий Макарович Шукшин почти полностью включил в свой фильм «Печки-лавочки».

— Что важнее для творца: самооценка или реакция слушателей?

— Конечно, второе. Что бы там ни говорили иные художники о ценности собственных произведений, каждый понимает: без отдачи со стороны слушателя твое сочинение никому не нужно. Помню, моя преподавательница в консерватории говорила: мелодия должна вобрать в себя все современные веяния, но при этом в твоем сочинении должна быть некая авторская загогулинка, благодаря которой тебя ни с каким другим композитором невозможно будет спутать.

— Почему же сейчас наступило такое время, что даже подпевать кому бы то ни было не хочется?

— Есть такое выражение, не помню уже, кем сказанное: великое время рождает великие песни. Да и не только песни — вообще искусство. Да, две мировые войны, что пришлись на двадцатый век, унесли огромное количество жизней, но они же и подарили массу великих песен. Потому что песни эти были нужны. Ну разве можно сопоставить великие песни Исаака Дунаевского и Лебедева-Кумача с той безыдейной пошлостью, что принесли перестроечные годы или девяностые?

— Согласен, время, с момента распада СССР, действительно наступило непростое. Мы победим?

— А у нас нет иного варианта. Я нисколько в нашей победе не сомневаюсь, хотя понимаю: это будет очень трудный путь. Но если мы не победим, произойдет вселенская катастрофа. Многие сейчас глумятся над понятием «патриотизм». Дураки. Патриотизм — основополагающее понятие. Мать одна — и Родина одна. Куда ты денешься без матери, без страны, без родной истории? Это гордость, кровь, колоссальные завоевания... Сейчас необходимо полностью сосредоточиться на победе. И главное: не унывать, а напротив — всячески помогать нашим ребятам, армии...

— Давайте в преддверии Нового года добавим пару мажорных аккордов...

— С удовольствием. Композитор — это призвание. Знаете, когда мне было пять или шесть лет, я мечтал, что стану Моцартом.

Поведаю вам одну историю. В моем становлении как композитора главную тему сыграла партия «Товарища» — будем оперировать такими высокими терминами (улыбается). Она зазвучала по всей стране, и вот к нам в Барнаул приехал профессор, народный артист России, композитор Георгий Николаевич Иванов — да-да, не смейтесь, это мой однофамилец. Так вот он мне и сказал: «Если вы хотите посвятить себя музыке, приезжайте в Новосибирск, поступайте в консерваторию, ко мне в класс...» Ну а дальнейшее, как говорится, история...

Олег Борисович Иванов родился 27 декабря 1947 года в Барнауле, окончил Алтайский медицинский институт и Новосибирскую консерваторию имени М.И. Глинки. Почти сорок лет своей творческой карьеры Олег Иванов тесно взаимодействовал с белорусскими исполнителями: ансамблями «Сябры», «Песняры», «Верасы», «Белорусские Песняры», Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской. Многократный лауреат конкурса «Песня года». Лауреат премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Фотографии: Максим Григорьев/ТАСС; Александр Вильф/РИА Новости (на анонсе).