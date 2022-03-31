Книга о том, как мы любили «Битлз»: особенности национальной битломании

Светлана ТОЛМАЧЕВА

Пять лет екатеринбургский писатель Дмитрий Карасюк собирал воспоминания тех, кто когда-то влюбился в музыку ливерпульской четверки. В книгу, презентация которой состоится в начале апреля в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, вошли истории о влиянии «Битлз» на культурную и общественную жизнь СССР.

Книга Дмитрия Карасюка «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР» вышла в екатеринбургском издательстве «Кабинетный ученый». Издание претендует на самое полное документальное исследование влияния музыки легендарного британского квартета на различные сферы жизни советского человека: эстрада, театр, кино, мода… На страницах книги о своем восприятии феномена «Битлз» рассказывают Максим Леонидов и Николай Фоменко из бит-квартета «Секрет», Юрий Маликов и Владимир Пресняков из ВИА «Самоцветы», актеры Михаил Боярский, Эммануил Виторган, Лариса Голубкина и многие другие.

Дмитрий Карасюк не только говорил с фанатами, представляющими несколько поколений битломанов. В книге собраны самые известные мифы о «Битлз», которые автор попытался подтвердить или опровергнуть. Например, если верить народной легенде, «британские звезды в 1960-е годы тайно посещали СССР — иначе откуда бы взяться песне Back In The U.S.S.R.». Автор обратился в Министерство иностранных дел с запросом, предоставлялись ли визы на въезд подданным Великобритании Леннону Д., Маккартни П., Харрисону Д. и Старки Р. Из МИДа пришел ответ, который ставит точку в спорах о «засекреченном концерте в Москве»: упомянутые граждане за визами никогда не обращались и, следовательно, не въезжали на территорию СССР. Копия этого документа, как и более 600 фотоиллюстраций, дополняют историю фан-движения, охватившего страну. Как шла работа над книгой и почему битломания стала культурным феноменом, писатель Дмитрий Карасюк рассказал газете «Культура».

— Дмитрий, для вас битломания — просто предмет исследования или вы тоже битломан со стажем?

— Еще в школе, как и многие мои сверстники, я заболел битлами. Все началось с маленьких гибких пластинок-миньончиков. Я даже не знал, как группа правильно называется, потому что нелегко было определить, что на пластинке запись именно ливерпульской четверки. Зачастую исполнители были обозначены на конверте как «Вокально-инструментальный ансамбль. Англия».

В 1985 году я участвовал в создании первого клуба любителей «Битлз» в Свердловске. Мы начали с выпуска самиздатовского журнала «Эплоко». В отличие от другого музыкального самиздата, уже существовавшего в то время, наш журнал был богато иллюстрирован. Мы сделали его в единственном экземпляре, потом каждую страницу сфотографировали и начали распространять в фотокопиях.

Первое собрание клуба состоялось 7 июля 1985 года, в день 45-летия Ринго Старра. Битломаны собрались на репетиционной базе недавно образовавшейся группы «Чайф» в ДК Горького, обсудили первый выпуск журнала «Эплоко» и посмотрели фильм Hard Day's Night. В тот день многие из нас впервые в жизни увидели и видеомагнитофон, и самих битлов на экране. Запись фильма была на немецком языке, кто-то из присутствовавших пытался переводить, но по большому счету это было и не нужно — мы слушали музыку, смотрели на музыкантов, и в этом уже было счастье.

Следующее собрание провели в том же году 9 октября, в честь 45-летия Джона Леннона. Выпускники Свердловского архитектурного института сделали большой фотоколлаж, на котором кто-то написал: «Леннон и теперь живее всех живых». Все посмеялись, а потом забыли этот плакат в зале, где проходило собрание. На следующий день там же заседал комсомольский райком, за стол уселись члены президиума, и им на глаза, конечно же, попался коллаж с крамольной надписью. На этом и завершился первый этап существования свердловского клуба любителей «Битлз» — его разогнали. Следующий номер «Эплока» выйдет только в начале 1990-х, когда битломаны возродят клуб. Тем не менее это издание считается старейшим российским фэнзином, посвященным группе «Битлз», так как журнал ведет свою историю с 1985 года. Что касается клуба, — он существует до сих пор. В 2009 году в центре Екатеринбурга его участники открыли первый в России памятник ливерпульской четверке, который уже стал достопримечательностью города.

— Воспоминаниями для книги поделились более 150 человек — музыканты, артисты, дизайнеры, кинорежиссеры... Как определялся круг респондентов?

— Собеседники подбирались в зависимости от темы. Например, нужно было объяснить, как битловские песни попадали на советские киноэкраны. Впервые песня «Битлз» прозвучала в художественном фильме «Королевская регата», который вышел на экраны в 1966 году. Как это произошло: я созвонился с актером Валентином Смирницким, сыгравшим в этом фильме главную роль, и он рассказал мне, как снимался эпизод с музыкой «Битлз», как к ней относились молодые актеры. В той же главе, посвященной кинематографу, речь идет о фильме режиссера Глеба Панфилова «Прошу слова», где довольно много битловской музыки. В этой ленте, вышедшей в 1975 году, самый длинный саундтрек «Битлз» за всю историю советского кинематографа. Панфилов рассказал, зачем ему нужна была именно эта музыка, какую атмосферу она создавала. С режиссером знаменитого мультфильма «Бременские музыканты» Инессой Ковалевской я поговорил о влиянии битлов на образы Трубадура и его команды.

— Пожалуй, одна из самых невероятных историй в вашей книге — про первый фестиваль, посвященный музыке «Битлз», который состоялся 18 декабря 1966 года в ДК «Юность» города Каменска-Уральского Свердловской области. Никто не пытался оспорить пальму первенства уральцев?

— Были притязания со стороны Санкт-Петербурга, якобы в Ленинграде первый рок-фестиваль прошел раньше. Эти два события состоялись с разрывом в пару недель, но уральский все-таки был раньше. Главное в этой истории то, что фестиваль, организованный в Каменске-Уральском, был первым не только в Советском Союзе, но и в мире. В 1966 году на Западе никому в голову еще не приходило использовать такой формат: битлы только-только прекратили выступать, и поклонники еще надеялись на продолжение их концертной деятельности. Самый крупный фестиваль музыки «Битлз» — International Beatleweek Festival — начали проводить в Ливерпуле только с 1981 года. Но в середине 1960-х уральские музыканты были твердо уверены, что своих любимых звезд им никогда не суждено увидеть живьем, поэтому они устроили кавер-фестиваль хитов «Битлз», а некоторые песни даже рискнули перевести на русский язык.

— Для вас как для исследователя было много открытий во время работы над книгой?

— Конечно! Многие мои собеседники вообще впервые в своей жизни рассказывали истории, связанные с битломанией. Какие-то факты искренне меня поразили. Например, в 1980-е в Тбилиси существовала группа «Блиц», которая ездила по всему Советскому Союзу как трибьют «Битлз»: с их песнями, в похожих костюмах. У меня с этой группой связана личная история. В 1985 году «Блиц» приезжал в Свердловск, и на дверях концертного зала, где проходило их выступление, кто-то повесил объявление с приглашением прийти в ДК Горького на первое собрание Битлз-клуба. Благодаря этому концерту и бумажке, написанной от руки и образовался Свердловский клуб любителей «Битлз»: многие, как и я, прочитали записку и пришли на встречу. Потом группа «Блиц» куда-то пропала. Когда шла работа над книгой, я дозвонился до их лидера Валерия Кочарова. Выяснилось, что музыканты всем коллективом несколько лет жили в Англии и стали одним из самых популярных в Европе битловских трибьют-бэндов.

— Можно ли считать, что ваша книга на сегодня является самым подробным описанием событий советской битломании?

— Последняя глава в ней как раз посвящена книгам и фильмам на эту тему. Было снято несколько документальных картин, например «Во всем виноваты «Битлз»» режиссеров Максима Капитановского и Дмитрия Завильгельского, «Как «Битлз» встряхнули Кремль» британского режиссера Лесли Вудхеда. Если российский фильм получился ностальгическим и веселым, то английский документалист пытался найти в этом явлении политический подтекст. В СМИ в разные годы публиковались воспоминания участников битлз-движения разных лет. Но попытку обобщить историю битломании от Владивостока до Калининграда, от 1960-х до наших дней, я предпринял впервые.

— Чем же все-таки была советская битломания? Стремлением к свободе или только лишь искренней любовью к хорошей музыке?

— И тем и другим. Для того чтобы любить «Битлз», советскому человеку требовалось некое усилие. Эту группу нельзя было услышать по радио или по телевидению, поэтому нужно было потрудиться, чтобы отыскать записи, не говоря уже об оригинальных пластинках, найти хоть какую-то достоверную информацию, потому что редкие заметки в газетах и журналах содержали огромное количество неточностей и откровенных домыслов. Все это воспитывало критическое отношение и к официальной информации, и к жизни вообще. Есть расхожая фраза, что хорошей музыке не страшны никакие барьеры. Я не склонен думать, что железный занавес рухнул благодаря «Битлз», но ливерпульская четверка, несомненно, была одной из тех музыкальных команд, которые смогли пробить в нем брешь.

Презентация книги Дмитрия Карасюка «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР» состоится 1 апреля в Санкт-Петербурге в магазине «Буквоед» на Невском проспекте, 2 апреля — в Москве в рамках фестиваля #1971fest, который проводит сайт www.beatles.ru, и 8 апреля — в Екатеринбурге на площадке Ельцин-Центра.

Фотографии из личного архива Дмитрия Карасюка.